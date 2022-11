Catalina García: «Sánchez está más preocupado de Ayuso que de los problemas sanitarios de los andaluces»

La sanidad pública andaluza ha pasado a lo largo de los años por mareas verdes y blancas, por críticas muy duras por parte de los ciudadanos y desde que llegase el Partido Popular -primero con Ciudadanos y desde junio en mayoría absoluta- por la burla de un Partido Socialista que con su legado en folios, tras 37 años de gobierno, busca culpar a los nuevos de todo lo antiguo, en un intento fallido por cambiar la historia sanitaria pasada de Andalucía: grandes profesionales y pocas herramientas por parte del PSOE.

Un pasado que se coloca de frente a la nueva historia, la que empezó a escribir Jesús Aguirre en 2019 y ahora continúa construyendo Catalina García: sanidad pública de calidad y a la altura de los andaluces.

Catalina García, a la que por los pasillos sus compañeros llaman Lina, es diplomada en Enfermería por la Universidad de Jaén y durante 12 años fue alcaldesa de Jimena, trabajo que compaginaba con su profesión. En la anterior legislatura, Jesús Aguirre (ahora Presidente del Parlamento de Andalucía) la eligió como su mano derecha, poniéndola al frente de la Viceconsejería. En junio, tras ganar el PP por mayoría absoluta las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, valorando el papel que había asumido en la anterior legislatura, le entregó la batuta de mando de la Consejería de Salud y Consumo.

La consejera recibe a OKDIARIO Andalucía en un receso del pleno parlamentario, en su despacho. Llega desde el Salón plenario acompañada por su equipo de prensa. Conoce de manera pormenorizada las cifras, los porcentajes y las comparativas con otras comunidades. No necesita consultar con su equipo, al que sólo dirige una mirada durante toda la entrevista, y tampoco hace uso de los folios que pone sobre la mesa. Guarda toda la información en su cabeza, se nota que trabaja esas cifras a diario por la seguridad con la que las dice y refuerza.

PREGUNTA- La «joya de la corona», tal como se denominaba a la salud en la época de los socialistas, ha triplicado el presupuesto con el Gobierno del PP pero, ¿está a la altura de las necesidades de los andaluces?

RESPUESTA- La verdad es que en una legislatura, en cuatro años, se ha conseguido dar un poco la vuelta a la sanidad que nos encontramos en Andalucía. Creo que se han hecho muchas cosas, porque el gobierno de Juanma Moreno ha apostado por la Sanidad, la Educación y los Asuntos Sociales. Lo hizo en la legislatura anterior y con el comienzo de esta nueva legislatura, con este nuevo presupuesto de 2023, nos encontramos con una apuesta verdadera y decidida por la sanidad pública. Y a las cifras me remito. Alcanzamos el 7,4% del producto interior bruto (PIB), cuando en el año 2018 partíamos del 6,1%. Hemos subido el presupuesto de Salud en 4.000 millones de euros, que es un 40% más que en el año 2018. En 2023 hay más de 1.300 millones de euros más. Estos presupuestos son los que nos están ayudando a transformar el sistema sanitario público andaluz.

Hay que recordar que gracias a estos presupuestos, a día de hoy, hay 30.000 profesionales sanitarios más. Hemos estabilizado el 67% de los trabajadores del sistema sanitario público andaluz. Hemos hecho mejoras laborales importantísimas, acuerdos sectoriales relevantes que han hecho mejorar la situación laboral para que los trabajadores sanitarios decidan quedarse en Andalucía. De hecho, hemos pasado de un 50 a un 70% de trabajadores que acaban el MIR y deciden quedarse en Andalucía. Hemos conseguido que puedan venir y quedarse en Andalucía.

Además, se ha aumentado el precio de la hora de guardia en un 34% y el precio de la noche de guardia en un 11%. Nuestras enfermeras han pasado de ser las terceras peor pagadas de España a ser las terceras mejor pagadas. Se ha puesto en marcha algo que es muy importante, la carrera profesional, prometida desde el año 2006 a todas las categorías que todavía no la tenían, y se han mejorado las carreras que ya la tenían. El acceso a estas nuevas categorías es de más de 4.000 profesionales, que también conlleva una mejora retributiva. Se eliminó la exclusividad, queremos recordarlo. Hace ya mucho tiempo, pero se eliminó. No se hacen contratos menores de seis meses y se hacen contratos hasta de un año en zonas de difícil cobertura, incluso interinidades en estas zonas. Estamos trabajando para llevar mayores medidas en esos lugares de difícil cobertura. Con lo cual creo que el cambio que se le está dando a nuestro sistema sanitario es un cambio radical.

P- Con estos cambios, en la anterior legislatura llega también la pandemia. ¿Seguimos en ella?

R- Seguimos en pandemia, no nos cabe la menor duda. Al menos, mientras haya un virus que siga mutando; aunque tenemos nuestra salvación, que es la vacuna. Y sigue siendo la vacuna, porque recuerdo que estamos en ese tercer recuerdo de Covid para las personas mayores de 60 años, y todavía nos sigue protegiendo, pero seguimos estando en una situación delicada. Hace muy poquito ya hablaron de las nuevas variantes y mientras nuestras vacunas sigan siendo protectoras no vamos a tener ningún problema.

Tenemos que estar muy vigilantes, estamos en otoño, va a llegar el invierno y vamos a tener período de alta frecuentación en algunos países de Europa. Ya en el norte de nuestro país lo estamos viendo, viene gripe y viene Covid, nos dan las dos infecciones, más otros virus respiratorios que estarán y que nos van a complicar la situación. Lo que nosotros recomendamos es la vacunación de gripe, que la tenemos abierta en Andalucía para los mayores de 65 años y que este año hemos incorporado a los menores de entre 5 y 59 meses. Es esta edad es donde se produce la mayor incidencia de la gripe y es la que tiene el mayor número de hospitalizaciones, igual que la de los mayores, y además es la que suele ser el vehículo de los virus respiratorios. Es importantísimo que los niños con esta edad se vacunen porque son los que tienen la mayor incidencia.

A los mayores también les recuerdo que se vacunen, haremos actividad extraordinaria en aquellos distritos donde veamos una tasa de vacunación más baja. Y recordar también a los mayores, a los vulnerables y a los inmunodeprimidos, que la mascarilla sigue siendo una barrera de protección. El uso de la mascarilla cuando estemos en lugares cerrados donde no podamos mantener la distancia de seguridad sigue siendo muy recomendable para protegernos de no coger la infección.

P- Los andaluces están en estos momentos pocos receptivos a las vacunas. ¿Es obligatorio vacunarse? ¿Es recomendable? ¿Es necesario hacerlo?

R- No es obligatorio vacunarse, pero sí es necesario. Una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es que un virus, que nadie ve, nos ha puesto a todos en una situación de indefensión total. Ha atacado a la salud, a la economía, ha atacado absolutamente a todo. Nos ha dejado a todos KO durante un año. ¿Y qué nos ha salvado? La vacuna. Eso es lo que hemos aprendido de la pandemia. En el ámbito sanitario llevamos aprendido desde hace mucho tiempo que las vacunas salvan vidas, evitan la hospitalización y la enfermedad grave. Eso lo sabíamos y nuestros mayores también lo saben. Por eso hemos llegado a tasas tan importantes en mayores de 65 años del 99%. Ellos son conscientes, son sensatos y se vacunan. A la población hay que decirle que una de las cosas más importantes que hemos aprendido con el Covid es que lo que nos ha salvado ha sido la vacuna.

P- ¿La atención primaria es una asignatura pendiente?

R- No es una asignatura pendiente porque llevamos trabajando en ella desde que llegamos al Gobierno. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que hacer una transformación a la atención primaria en Andalucía, con una tierra y una extensión enorme, para que esa atención primaria sea resolutiva y tenga capacidad de dar accesibilidad a la población. Y me gustaría recordar que desde el año 2018 tenemos 498 médicos más y 2.561 enfermeras más. Ahí tenemos a 400 enfermeras referentes escolares, que empezaron con la pandemia pero que ahora van a realizar una labor fundamental en vacunación, porque están trabajando en la captación de los menores de entre 5 y 59 meses. Nos van a ayudar a trabajar en promoción y prevención, que es el ADN de la atención primaria. Tenemos enfermeras que se dedican a trabajar en las consultas de acogida, que nos han ayudado a recanalizar la demanda. Están instauradas en más de 850 centros de nuestra comunidad autónoma. Más de un millón de consultas realizadas y con el 53,5% de resolución. También nos está ayudando cuando las personas llegan y creen que no tienen cita, porque cuando uno pide cita en Salud Responde y hay para más de 10 o 12 días, el mensaje que sale es que acudas a tu centro de salud. Y así, este personal sanitario lo que hace es valorar, evaluar lo que le pasa a esta persona para dirigirla bien a su médico de familia, a las urgencias, o bien para que pueda solucionar ella el problema.

Se ha hecho un gran avance, pero vamos a seguir trabajando en la formación de los profesionales, en la adquisición de retinógrafos, de ecógrafos, en instaurar en cada provincia los centros de telemedicina, que sirvan de apoyo a los médicos de familia. Estamos trabajando y transformando nuestra atención primaria para que sirva para la salud y la sanidad del siglo XXI, que es a lo que tenemos que acondicionar y a lo que tenemos que transformar nuestro sistema.

El gran problema, eso lo sabemos todos, es el déficit de profesionales. No es un déficit de nuestra comunidad autónoma ni de la de Madrid, es un déficit de todo el sistema nacional de salud. Y el Ministerio es consciente de ese problema porque en cada Consejo Interterritorial esta consejera le dice a la ministra que tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema en Andalucía, pero lo tienen otras comunidades. Pero específicamente, en nuestra comunidad en 2022 se han jubilado 698 profesionales médicos, el año que viene se jubilan 787 y de aquí a 2032 se nos van a jubilar casi 3.700, de los que 2.917 son de la especialidad de médicos de familia, con lo cual tenemos un grave problema.

P- ¿Andalucía ha estado haciendo lo que le correspondía?

R- Sí. Hemos aumentado el número de plazas MIR. Por primera vez esta comunidad autónoma es la primera en número de plazas MIR con un 33,9% más que en 2018. Y, ¿qué le pedimos al Ministerio? Que, dentro de sus competencias, no se queden plazas MIR libres cuando se adjudican, que de una manera urgente se lleve a cabo la especialidad de urgencias y emergencias en el sistema nacional de España, que se agilice la acreditación de las plazas de formación, que se convoquen plazas extraordinarias MIR, de la especialidad de médico de familia y de otras especialidades de las que también estamos teniendo problemas. Y además, que hagan un registro de profesionales que todavía no tenemos en España, para poder así conocer la realidad. Nosotros tenemos nuestra realidad y la hemos analizado, pero claro, este análisis era obligatorio haberlo realizado hace muchos años. Porque nosotros difícilmente vamos a poder compensar las personas que se nos jubilan este año y el año que viene. Las medidas que tomamos ahora y las que tome el Ministerio serán para un recorrido posterior. Mientras, nosotros hemos tenido que tomar medidas como la jubilación hasta los 70 años, donde hay más de 800 médicos de familia a los que les agradezco que hayan decidido quedarse, porque ellos han visto que la situación era muy complicada.

También hemos puesto en marcha la continuidad asistencial, reclamada por médicos de familia hace muchos años. Esto les permite trabajar por las tardes, cobrando igual que si estuvieran haciendo una guardia en un hospital, y lo que hacen es o bien liberar su agenda, o sustituir a otros profesionales porque estén de baja por enfermedad o cualquier otra contingencia, o bien poder atender la cronicidad. Con lo cual son las herramientas que tenemos para poner encima de la mesa. Otra cosa que tiene el Ministerio encima de la mesa es la agilización de los títulos de extracomunitarios, que también se lo pedimos para que cuando contratemos a extracomunitarios lo hagamos con todas las garantías.

P- ¿Está el Ministerio poniéndole la zancadilla al Gobierno de la Junta de Andalucía?

R- A nosotros, por ahora, no. Está entretenido con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero eso no quita que en un tema que es de todos, que es el déficit de profesionales, se haga bandera o se diga que es un problema individual. No. Es un problema absolutamente de todas las comunidades autónomas. Es un problema del Sistema Nacional de Salud, y además es un problema en el que quien tiene competencias es el Ministerio de Sanidad. Que ejerzan sus competencias y nos ayuden a todas las comunidades autónomas.

P- Al inicio de la legislatura, el Colegio de Médicos criticaba el hecho de que usted fuera enfermera. Para ser consejero de Salud en la Junta de Andalucía, ¿qué es más importante, ser enfermera o médico o ser servidor público fiel a los andaluces?

R- Ser un servidor público. Tenga muy claro que cuando uno viene aquí es para servir a los andaluces, pero también son muy importantes las competencias y la formación. Y a eso es a lo que tenemos que aspirar todos, que quien esté en un puesto de responsabilidad tenga muy buenas competencias, muy buen currículum, muy buena formación, una buena experiencia por detrás. Eso sí, tener claro por encima de todo que a lo que viene es a servir a los andaluces.