El calor se cobra 110 vidas en Andalucía desde junio y supera ya las cifras del pasado año

Las altas temperaturas siguen dejando un balance preocupante en Andalucía. Desde el pasado 1 de junio hasta el 5 de julio, el exceso de calor ha provocado 110 muertes atribuibles a esta causa en la comunidad autónoma. Estos datos suponen nueve muertes más que en el mismo periodo de 2025, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III.

Los datos reflejan el fuerte impacto que está teniendo un inicio de verano marcado por varias olas de calor y por temperaturas excepcionalmente elevadas durante semanas consecutivas. Sólo en los primeros cinco días de julio se han contabilizado 24 fallecimientos atribuibles al calor en Andalucía, que se suman a los 86 registrados durante el pasado mes de junio.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria no contabiliza únicamente los fallecimientos provocados directamente por un golpe de calor. Sus estimaciones incluyen también aquellas muertes relacionadas con el agravamiento de patologías cardiovasculares, respiratorias, renales u otras enfermedades crónicas cuyo desenlace se ve favorecido por las temperaturas extremas. Por ello, las cifras representan una estimación del exceso de mortalidad asociado al calor y son revisadas periódicamente conforme incorporan nuevos datos.

Andalucía supera las cifras del año pasado

Con 110 fallecimientos estimados desde comienzos de junio, Andalucía supera ya en nueve fallecidos el balance registrado en el mismo periodo del año pasado y confirma que el calor extremo continúa siendo uno de los principales riesgos para la salud durante el verano. Las cifras, además, podrían modificarse en las próximas semanas, ya que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria actualiza continuamente sus estimaciones a medida que reciben nuevas notificaciones de defunciones.

937 muertes a nivel nacional

La situación en Andalucía forma parte de un escenario generalizado en toda España. Durante el mes de junio se registraron 937 muertes atribuibles a las altas temperaturas en todo el país y, en los primeros días de julio, ya se han sumado otras 153. Cataluña, Andalucía y el País Vasco figuran entre las comunidades autónomas con mayor número de fallecimientos durante el arranque de este mes.

Las autoridades sanitarias insisten en que las personas mayores, los enfermos crónicos, los menores de edad y quienes trabajan al aire libre constituyen los colectivos con mayor riesgo durante estos episodios de calor extremo. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una correcta hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a las personas más vulnerables.