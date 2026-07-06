La Guardia Civil desmantela una plantación de 464 plantas de marihuana en La Rinconada (Sevilla)

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una vivienda en San José de La Rinconada (Sevilla) y ha detenido al presunto responsable de la explotación, investigado por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La actuación ha permitido intervenir un total de 464 plantas de cannabis y desarticular una instalación que suponía un importante riesgo de incendio debido al elevado consumo eléctrico derivado de un enganche ilegal a la red.

La operación, denominada QUISQUILAE VENDETTA 26, comenzó hace aproximadamente tres meses gracias a la colaboración ciudadana. La investigación se puso en marcha tras recibirse un aviso anónimo a través del portal web de colaboración de la Guardia Civil, en el que se alertaba del fuerte olor a marihuana procedente de una zona del casco urbano de San José de La Rinconada. Esa información permitió a los agentes poner el foco sobre un inmueble que levantó rápidamente las sospechas.

Los agentes del Puesto Principal de La Rinconada realizaron diversas comprobaciones, entre ellas una medición del consumo eléctrico de la vivienda investigada. Los resultados revelaron un gasto energético muy superior al habitual, compatible con la existencia de un cultivo intensivo de marihuana en interior. Además de confirmar las sospechas, los investigadores comprobaron que la sobrecarga que soportaba la instalación eléctrica suponía un grave peligro para el entorno, al incrementar considerablemente el riesgo de incendio.

Con estas evidencias, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización para practicar una entrada y registro en el inmueble. Durante la intervención, los agentes comprobaron que la vivienda estaba completamente dedicada al cultivo de cannabis y que no había nadie viviendo en ella. En total, localizaron 464 plantas de marihuana distribuidas en distintas dependencias, junto a una sofisticada infraestructura formada por equipos de aire acondicionado, lámparas de cultivo y otros sistemas destinados a optimizar la producción de la plantación.

Tras el desmantelamiento del cultivo, la investigación continuó hasta lograr identificar y detener al que, a día de hoy, es el supuesto responsable de la plantación. El arrestado está acusado de un delito contra la salud pública y de otro de defraudación de fluido eléctrico por el enganche ilegal que alimentaba toda la infraestructura.