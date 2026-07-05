Andalucía: cielos poco nubosos y viento fuerte en Cádiz, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en buena parte de Andalucía el 5 de julio de 2026, con algunas nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas se mantendrán en general estables, aunque en algunas zonas podrían experimentar un ligero ascenso. Sin embargo, la provincia de Cádiz estará bajo la influencia de un levante fuerte, trayendo consigo rachas muy intensas de viento.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 5 de julio

Día soleado y cálido con brisa en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente al amanecer, con una ligera brisa que acaricia la ciudad. Este 17 de octubre, se espera un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y los 42 grados. La sensación térmica, sin embargo, se elevará hasta los 42, así que será mejor mantenerse hidratado. La humedad, aunque no excesiva, podrá hacer que el aire se sienta algo cargado en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, invitando a los sevillanos a disfrutar de sus encantos mientras se alista para ocultarse lentamente en el horizonte a las 21:47. Sin embargo, la tranquilidad del día se verá acompañada por un viento suave que apenas alcanzará los 10 km/h, lo que permitirá que los planes al aire libre transcurran sin inconvenientes. En resumen, no se auguran lluvias y el tiempo se pinta con los colores cálidos de un día perfecto en la ciudad.

Córdoba: cielo inquieto con lluvias y viento

Una mañana en Córdoba invita a la contemplación. Sin embargo, el ambiente se torna inquieto con nubes que se aglutinan en el horizonte, presagiando cambios notables. Los primeros rayos del sol que asoman entre la bruma hacen eco de una jornada marcada por vientos fuertes y un cielo hostil que promete lluvias dispersas.

A medida que avanza el día, el contraste se vuelve evidente. La mañana se presenta con calidez, alcanzando hasta 39 grados, pero por la tarde, la situación cambia drásticamente, con ráfagas de hasta 50 km/h y la amenaza de lluvias que podrían ser intensas. La sensación térmica podría superar los 43 grados, mientras que la humedad podría resultar abrumadora. Es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con cielos ligeramente nublados que irán despejándose a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 38 grados, ofreciendo un ambiente templado, ideal para disfrutar del aire libre. Aunque el viento soplará suavemente, no se prevén lluvias.

Es un buen momento para pasear por los parques o disfrutar de una café al aire libre, ya que la sensación general será agradable. Aprovechar las horas del día para actividades recreativas será una excelente manera de conectar con amigos y familia en este entorno tan acogedor.

Cielo despejado y calor intenso en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y una temperatura agradable de 25 grados. A medida que avanzan las horas, se espera que el termómetro ascienda hasta alcanzar los 35 grados por la tarde. La sensación térmica puede llegar a sentirse como 36 grados, así que se recomienda mantenerse hidratado. La humedad será moderada, rondando el 25%, lo que ayudará a que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento soplará con fuerza desde el este a una velocidad de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 55 km/h, por lo que es aconsejable tener precaución. La jornada se presentará sin probabilidad de lluvia, permitiendo que los gaditanos disfruten de las más de 14 horas de luz desde la salida del sol a las 07:12 hasta su puesta a las 21:46.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Jaén se despierta con cielos mayormente despejados, brindando un ambiente agradable y una temperatura mínima de 24 grados. Con un leve viento del noreste que sopla a 10 km/h, se puede disfrutar de un comienzo de jornada fresco y acogedor.

A medida que avanza el día, se espera que el calor aumente, alcanzando una máxima de 40 grados. La tarde trae temperaturas cálidas, así que es recomendable vestir ropa ligera y tomar precauciones para mantenerse hidratado bajo el sol radiante.

Cielo despejado y calor creciente en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de un agradable amanecer en Málaga, con temperaturas que empiezan en un fresco 22 °C. A medida que avanza la mañana, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 24 °C, mientras una suave brisa del sureste se hará presente, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h.

Por la tarde, el calor aumentará, superando los 31 °C, pero la sensación térmica podría llegar hasta los 33 °C. Se prevén algunas ráfagas de viento que, aunque moderadas, aportarán un toque refrescante. Se recomienda mantenerse hidratado y disfrutar de las actividades al aire libre antes de que caiga la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a un agradable 26 °C.

Granada: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura agradable de 22 grados, ideal para disfrutar de un café en una terraza. Al avanzar el día, el ambiente se mantendrá cálido, alcanzando los 22 grados en la tarde, con un ligero aumento en la sensación térmica debido a la humedad. Con algunas ráfagas de viento que refrescarán el ambiente, se recomienda vestir de manera ligera y llevar una chaqueta para la noche, que bajará a unos cómodos 22 grados.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete un día cálido para Almería. La temperatura será fresca por la mañana, con mínimas de 23°C, pero el sol elevará el termómetro hasta los 33°C por la tarde, acompañada de brisas suaves del este a una velocidad de 20 km/h.

En la tarde, el calor se sentirá intensamente, con una sensación térmica que alcanzará los 34°C. Se recomienda mantener la hidratación y buscar sombra durante las horas más calurosas, ya que la humedad podría alcanzar niveles del 50%. El día finalizará con un atardecer a las 21:32, cerrando una jornada cálida y agradable.