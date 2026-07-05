Adiós a los colegios en Madrid tal y como los conoces: llega el programa ‘Escuela 4.0’ que va a cambiarlo todo

La tecnología lleva años entrando en los colegios, pero en muchos casos lo ha hecho sin cambiar demasiado lo que pasa dentro del aula. Ahora sin embargo, la Comunidad de Madrid quiere darle otra vuelta a ese proceso con la segunda fase del programa Escuela 4.0., con la que no sólo añadir más dispositivos, sino intentar que tengan un papel real en cómo aprenden los alumnos, algo que hasta ahora no siempre ha ocurrido.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 9,3 millones de euros para continuar con este plan, que en realidad no parte de cero. En una primera fase ya se destinaron 15,2 millones, con los que numerosos centros empezaron a trabajar con robots educativos, placas programables o pequeños equipos electrónicos. Aquello sirvió como punto de partida, pero también dejó claro que el salto no se consigue sólo con comprar material. Ahora en esta fase, el programa se extiende a 1.632 centros y llegará a unos 800.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. La intención es que todo este material deje de aparecer sólo en momentos concretos y pase a usarse con normalidad en clase, sin tanta excepcionalidad.

Llega el programa ‘Escuela 4.0’ a las escuelas de Madrid

La segunda fase de Escuela 4.0 llega después de una primera etapa en la que se introdujeron los primeros equipos. Aquella implantación permitió a muchos centros dar sus primeros pasos en robótica o programación básica, pero también dejó claro que hacía falta ir más allá, dado que no es suficiente o no basta con tener dispositivos; hay que saber cómo integrarlos en el día a día educativo.

Por eso, esta nueva inversión no sólo amplía el equipamiento que llega a los equipos, sino que también pone el foco en el uso real dentro del aula. La clave está en que la tecnología no se quede en actividades aisladas, sino que se integre en proyectos, asignaturas y dinámicas de aprendizaje. En paralelo, se incluye formación para el profesorado, un elemento que suele marcar la diferencia entre que una iniciativa como esta funcione o se quede a medio camino.

Robots, impresoras 3D y kits tecnológicos: lo que llega a los centros

Entre las novedades de esta fase destacan herramientas más especializadas que permitirán a los alumnos trabajar de forma más práctica. No se trata tanto de teoría como de experimentar, probar y poder aprender sobre la marcha.

Entre los recursos que se incorporan están:

Equipos de impresión 3D para diseñar y crear objetos.

Kits de robótica más avanzados.

más avanzados. Soluciones para aprender programación de forma aplicada.

de forma aplicada. Material para desarrollar proyectos STEM.

para desarrollar proyectos STEM. Recursos específicos para alumnado con necesidades educativas especiales.

Este tipo de equipamiento del que cuenta esta segunda fase del proyecto Escuela 4.0 busca que los estudiantes desarrollen habilidades como el pensamiento lógico, la resolución de problemas o la creatividad, pero desde un enfoque que sea más cercano a la práctica que al aprendizaje tradicional.

Tecnología diferente según la edad del alumno

El programa no se aplica igual en todas las etapas, algo que en este caso tiene bastante sentido. En Infantil y en los primeros cursos de Primaria, el contacto con la tecnología será más básico y, sobre todo, más cercano al juego que a otra cosa. La idea es que los niños empiecen a familiarizarse con estos recursos sin presión, a través de pequeños retos, pruebas sencillas y actividades que les permitan ir entendiendo cómo funcionan sin necesidad de entrar en conceptos más complejos.

Cuando avanzan en Primaria, el planteamiento cambia un poco. Aquí ya entran en juego herramientas más completas, como placas programables o kits que permiten montar proyectos que por otro lado, serán sencillos. No es tanto teoría como práctica: probar, equivocarse y volver a intentar. En este punto es donde empieza a aparecer ese enfoque que mezcla varias materias, aunque en el aula se traduce más en actividades concretas que en etiquetas académicas.

En Secundaria, el nivel sube y se nota. Los alumnos empiezan a trabajar con equipos más avanzados, ligados a programación, diseño o prototipado, que ya tienen una aplicación bastante directa fuera del entorno escolar. El objetivo es que no se queden en un conocimiento superficial, sino que entiendan para qué sirve lo que están usando y cómo podrían aplicarlo en situaciones más reales, más allá del propio aula.

La tecnología adaptada para todos

El programa también incluye medidas específicas para alumnos con necesidades educativas especiales. En este caso, los dispositivos están adaptados para facilitar su uso en función de las capacidades de cada estudiante, con materiales más resistentes y sistemas que permiten una interacción diferente con la tecnología. De este modo, entre estas soluciones destacan herramientas de comunicación aumentativa o sistemas de seguimiento ocular, pensados para alumnos con movilidad reducida severa. El objetivo es que la digitalización no deje a nadie fuera y que todos puedan beneficiarse de estos avances dentro del aula.