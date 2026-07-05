El desayuno de Lydia Bosch (62 años) para estar en forma: «5 claras con los cereales y pomelo, pero otros días lo cambio por queso fresco con frutos secos»

Lydia Bosch atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A nivel personal se encuentra tranquila y en el terreno profesional cuenta con grandes alegrías. Entre el 12 y el 16 de agosto protagonizará Fedra junto a Julio Peña en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, una obra que supone además su vuelta al teatro 37 años después de su última experiencia sobre las tablas.

La protagonista de Médico de familia ha adquirido en los últimos años una notable visibilidad por hablar con naturalidad sobre el proceso de envejecimiento. Lejos de ocultar esa realidad, ha compartido cómo ha conseguido adaptarse para responder a las nuevas necesidades de su cuerpo, poniendo el foco tanto en la alimentación como en el ejercicio físico.

Entre esos cambios destaca la importancia que concede al desayuno, una comida que ha transformado por completo para incrementar el consumo de proteínas desde primera hora del día. La actriz considera que esta decisión ha contribuido a mejorar su bienestar y a mantener la masa muscular, un aspecto especialmente relevante a partir de los 50.

La rutina de Lydia Bosch

Lydia Bosch ha explicado que el paso de los años le obligó a replantearse costumbres que durante mucho tiempo había considerado suficientes. La llegada de la menopausia supuso un punto de inflexión que la llevó a observar con mayor atención las necesidades de su organismo.

La actriz reconoce que siempre fue constante en algunos cuidados, como la limpieza facial diaria, una rutina que mantiene desde su juventud. Sin embargo, también admite que durante años no prestó la misma atención a otros aspectos que hoy considera fundamentales, como la protección frente a la exposición solar o determinados hábitos relacionados con la alimentación.

Ese proceso de aprendizaje le permitió comprender que el envejecimiento no debe interpretarse como una renuncia, sino como una oportunidad para adaptar el estilo de vida a las nuevas circunstancias. Bajo esa filosofía comenzó a introducir cambios en su dieta, especialmente con el objetivo de aumentar la presencia de proteínas.

Durante los últimos años, los especialistas en nutrición han insistido en la importancia de este nutriente para preservar la masa muscular a medida que avanza la edad.

A partir de los 45 o 50 años, el organismo inicia un proceso natural de pérdida progresiva de músculo que puede ralentizarse mediante una combinación adecuada de ejercicio de fuerza y una alimentación equilibrada con suficiente aporte proteico. Eso sí, hay que tener en cuenta que nada puede ser súper estricto porque es importante saltarse las normas.

Este es el desayuno de la actriz

Fue durante una conversación con la nutricionista Patricia Pérez cuando Lydia Bosch explicó con detalle cómo organiza actualmente su desayuno. La actriz alterna varias opciones a lo largo de la semana, pero todas ellas comparten un mismo objetivo: asegurar una buena cantidad de proteínas desde primera hora de la mañana.

«A veces tomo cinco claras con los cereales y pomelo. Otros días los cambio por queso fresco con frutos secos, y el miércoles, que es mi día del chocolate, preparo un batido con proteínas, cacao puro, nueces, un poquito de miel y un plátano», ha comentado al respecto.

Cada una de esas propuestas combina alimentos con perfiles nutricionales diferentes. Las claras de huevo constituyen una fuente de proteínas de alto valor biológico prácticamente libre de grasa, mientras que el queso fresco aporta proteínas junto con calcio y otros minerales. Los frutos secos incorporan grasas saludables, fibra y micronutrientes, y el pomelo añade vitaminas y antioxidantes.

En el caso del batido que reserva para una jornada concreta de la semana, la mezcla de proteína, cacao puro, plátano, nueces y una pequeña cantidad de miel proporciona hidratos de carbono, grasas saludables y proteínas en una preparación más energética.

Más allá de sus recetas preferidas, la actriz insiste en que el verdadero cambio ha consistido en dar protagonismo a las proteínas durante la primera comida del día, un planteamiento que acompaña con una alimentación equilibrada durante el resto de la jornada.

Tomas proteínas es muy importante

El interés por este tipo de desayunos responde a una evolución en las recomendaciones nutricionales de los últimos años. Durante mucho tiempo el debate sobre alimentación estuvo centrado principalmente en el contenido calórico de los alimentos o en la cantidad de grasas presentes en la dieta.

Sin embargo, la investigación científica ha puesto de relieve la importancia de asegurar un consumo suficiente de proteínas para preservar la masa muscular, especialmente en personas de mediana edad y mayores.

Los especialistas señalan que una adecuada distribución de las proteínas a lo largo del día favorece el mantenimiento del tejido muscular y contribuye a conservar la fuerza y la funcionalidad del organismo con el paso del tiempo. Además, este tipo de alimentos suele generar una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito durante las horas posteriores al desayuno.

En contraste, los desayunos compuestos principalmente por productos ricos en azúcares simples o harinas refinadas suelen provocar un incremento rápido de los niveles de glucosa en sangre seguido de un descenso igualmente acusado. Esa variación favorece la aparición del hambre y puede traducirse en una mayor necesidad de consumir alimentos entre horas.

Por el contrario, iniciar el día con una comida de buena calidad proporciona una liberación de energía más gradual y estable, lo que permite afrontar la mañana con una mayor sensación de saciedad y un mejor control del apetito.