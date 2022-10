Ismael Beiro, candidato a la alcaldía de Cádiz por AxSí, lleva meses esperando una respuesta de quien será su rival político en las urnas casi con total seguridad en las elecciones municipales del año que viene, el actual alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’ (Adelante Andalucía). Según Beiro, envió un mensaje a Kichi en Semana Santa y, desde entonces, quien lleva ocho años al frente del Ayuntamiento de Cádiz no se ha dignado ni siquiera a responderle.

Beiro explica a OKDIARIO Andalucía que «lo cierto es que la pasada Semana Santa le puse un WhatsApp para decirle que le había visto por la calle viendo procesiones, pero que no me acerqué a saludarle porque no me pareció adecuado, y aún estoy esperando respuesta».

Kichi

“Si veo que no hay un relevo de alguien que lo pueda hacer mejor que yo, evidentemente me tendré que volver a presentar. Porque después de ocho años currando por mi ciudad y por mi gente no lo voy a tirar todo por la borda”, señaló Kichi hace unos meses, prácticamente confirmando así su candidatura y su consiguiente incumplimiento a mantenerse únicamente dos mandatos en el cargo (ocho años). Una de las personas que tratará de impedir que Kichi renueve su alcaldía una tercera legislatura será Ismael Beiro, que sobre este asunto considera que «es a su formación política a la que le corresponde aclarar si se va a presentar o no».

Sea como fuere, lo cierto es que la relación entre el actual alcalde de Cádiz e Ismael Beiro es nula, y no por el ganador de Gran Hermano, que ha intentado ponerse en contacto con el regidor, sino por Kichi, que ni siquiera ha respondido a un simple mensaje al que será su rival en las urnas el próximo año en las elecciones municipales.