Aída Nízar denuncia al ex alcalde de Mijas por intentar arrollarla con su coche: «Temo por mi vida»

La reportera Aída Nízar ha denunciado este pasado miércoles al ex alcalde de Mijas, Ángel Nozal, por intentar presuntamente atropellarla con su vehículo tras salir de la oficina de la empresa de administración de fincas Servicios Alcántara que dirige la pareja de Nozal, Michelle van Gaalen. Nízar, montada en su vehículo, vio venir un coche a toda velocidad contra ella con la clara intención de «arrollarla», según consta en la denuncia policial a la que ha accedido OKDIARIO. «Si no llega a ser porque justo pasó un taxista, me mata». En la misma denuncia, Nízar manifiesta «temer por su vida» y haber sido amenazada por Nozal «en muchas ocasiones diciéndole que la va a matar».

Tal como contó este periódico, Nízar se había personado ese día junto a otras propietarias de la comunidad en el despacho de Michelle van Gaalen y entablado una agria discusión con la administradora y su marido. «Nozal pierde los papeles cuando ve que le pillamos trabajando, una absoluta irregularidad desde el momento en que él está jubilado y cobrando la máxima pensión. Él no debería haber estado en ese despacho y menos ser grabado trabajando como atestiguan las imágenes del vídeo. Su pareja se da cuenta de que le estamos grabando y es ahí cuando nos quieren echar de la oficina. A partir de ahí Nozal está fuera de sí», explica Nízar.

«Al salir de la oficina de Servicios Alcántara tras exigir que nos muestran la documentación fiscal de la comunidad, me dispongo a regresar a la casa que mis padres tienen en la urbanización junto a la playa de Cabopino (Marbella). De camino, recibo una llamada de teléfono en la que se me comunica que me han cobrado el doble de comunidad. Regreso a la oficina de Servicios Alcántara a que se me explique de dónde salen esos cobros ilegales. Se niegan a darme explicaciones y me vuelvo a marchar. Al montar en mi coche, veo un coche a toda velocidad dirigiéndose hacia mí que si no hubiera sido por un taxista que justo se cruzó en la rampa de bajada, me mata», continúa Nízar.

La denuncia también recuerda que el ex alcalde de Mijas fue grabado ese mismo día, apenas hora y media antes del episodio del presunto atropello, admitiendo que no le «faltaban ganas de dar unas hostias» a la reportera. Nízar asegura que Nozal le dijo literalmente «te mataría a hostias», motivo por el cual su pareja Michelle van Gaalen intercede de malas formas para impedir que le sigan grabando. Nízar, que hoy trabaja con gran éxito en Italia como comentarista televisiva, ha exigido las imágenes de las cámaras de seguridad de la oficina para probar las amenazas de Nozal. Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con Ángel Nozal para recabar su versión.