Aguas cristalinas y calas de película: la isla a hora y media de Sevilla a la que podrás viajar por 12 euros este verano

Pensar en Mallorca en pleno verano suele ir acompañado de otra idea bastante clara que tiene que ver con el hecho de encontrar vuelos caros, hoteles por las nubes y la sensación de que, si no lo has organizado con tiempo, ya vas tarde. Pero lo cierto es que, de vez en cuando, aparecen opciones que rompen un poco ese esquema y una de ellas supone viajar desde Sevilla y por sólo 12 euros, algo que no se ve todos los días.

De hecho, ahora mismo está pasando algo curioso con los vuelos para viajar desde Sevilla, ya que como decimos, hay días muy concretos en los que puedes volar directo a la isla por unos 12 euros. Y no es una escala rara ni un trayecto incómodo sino que es un vuelo de poco más de una hora y media que te deja en Palma prácticamente sin darte cuenta. Eso sí, no vale cualquier fecha ya que se debe tener algo de flexibilidad y sólo así puedes llevarte un vuelo casi regalado desde la capital hispalense a uno de los destinos más deseados del verano.

Viajar desde Sevilla a Mallorca por sólo 12 euros

Si miras con calma el calendario, junio es el mes que marca la diferencia. No sólo por el precio, también por el ambiente ya que no sólo hace menos calor, sino que también hay menos gente, y es el mes en el que podemos encontrar vuelos a través de compañías como Vueling para viajar de Sevilla a Mallorca por 12 euros, pero eso sí, tienes que volar un martes o un miércoles y a mitad de mes. Si decides coger un jueves o un viernes, el precio sube tres o cuatro euros, pero aún así merece la pena. Y si te decantas por el fin de semana entonces el vuelo ya te sale por 70 o 80 euros.

Julio y agosto: más caro, pero no todo está perdido

Aquí ya entramos en terreno más complicado. Julio y agosto son los meses fuertes y eso se refleja directamente en los precios, pero si entras en la web de Vueling y te paras a mirar un poco más allá de las fechas típicas, aparecen algunos huecos interesantes. Finales de julio, por ejemplo, tiene algún día suelto con precios bastante más bajos de lo normal por unos 50 euros. Agosto en cambio es algo más caro pero todavía encuentras gangas alrededor de los 67 o 75 euros.

Septiembre puede ser un buen mes

Ya sabeos ahora que junio es el mes en el que si haces un viaje de Sevilla a Mallorca, este te puede salir por unos 12 euros y que el resto de meses de verano, la cosa sube pero cada vez más gente espera a que todos estos pasen y se quedan con septiembre para viajar. Y es del todo comprensible si tenemos en cuenta que el clima sigue siendo totalmente veraniego, el mar está incluso mejor que en junio y, sobre todo, la isla se relaja. Menos gente, menos ruido y, de paso, mejores precios.

En el caso de los vuelos desde Sevilla, septiembre vuelve a traer tarifas muy bajas entre semana. No es raro encontrar precios de 12 o 14 euros en varios días del mes, sin tener que rebuscar tanto como en julio o agosto. De este modo, y para quien quien no depende de vacaciones cerradas, es probablemente la mejor combinación con buen tiempo, menos agobio y precios más amables.

Mallorca sigue funcionando por algo

Más allá del vuelo, el destino también tiene mucho que ver. Mallorca no se llena todos los veranos por casualidad ya que tiene esa mezcla que cuesta encontrar: calas pequeñas, casi escondidas, con agua transparente, y a la vez playas más grandes donde puedes pasar el día sin complicarte. Puedes ir a lo sencillo o buscar sitios más tranquilos, según te apetezca.

Luego está Palma, que siempre suma y por donde puedes pasear, comer bien, o sencillamente, perderte un rato. Es ese tipo de planes que encajan en cualquier escapada. Y si te mueves un poco, aparecen zonas como Alcúdia o Cala d’Or, donde el paisaje cambia bastante y tienes otra forma de ver la isla y todo por un precio bastante económico.

El detalle que marca la diferencia en el precio

Aquí viene la parte menos visible, pero importante ya que ese billete de 12 euros no incluye todo. Es la tarifa más básica. En la práctica, significa que puedes llevar una mochila pequeña, la que cabe debajo del asiento. Nada más, así que si necesitas una maleta de cabina o quieres facturar, el precio cambia. Y a veces cambia bastante. De hecho, no es raro que el suplemento cueste más que el propio vuelo. Por eso, para que la oferta sea real, hay que viajar ligero. Para una escapada corta no suele ser problema, pero si ya te vas varios días, hay que pensarlo bien.

Por qué estos precios duran tan poco

Las aerolíneas no ponen todos los asientos a ese precio. Sólo una parte así que cuando se venden, el sistema cambia automáticamente al siguiente tramo, que puede duplicar o triplicar el coste. Por eso, cuando aparece una fecha que encaja, lo normal es que dure poco. No días, a veces horas. Y ahí está la diferencia entre encontrar un vuelo por 12 euros o acabar pagando bastante más por exactamente el mismo trayecto.