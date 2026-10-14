Adelante Andalucía propone una tasa turística mientras la comunidad autónoma recibe 38 millones de turistas al año

Adelante Andalucía ha anunciado que llevará próximamente al Parlamento autonómico una propuesta para implantar una tasa turística en la comunidad, que recibe cerca de 38 millones de visitantes al año. La formación que lidera José Ignacio García defiende que los turistas contribuyan económicamente a paliar los efectos negativos del modelo turístico y que todo el dinero recaudado se destine exclusivamente a la construcción de vivienda pública.

El anuncio se produjo este martes en Jerez de la Frontera, donde el portavoz de Adelante Andalucía participó en una jornada de recogida de avales para concurrir a las próximas elecciones generales. Durante su intervención, García reivindicó la necesidad de establecer este nuevo gravamen para que parte de los ingresos generados por el turismo se empleen en afrontar los problemas de acceso a la vivienda.

«Necesitamos una tasa turística, que los más de 38 millones de turistas que vienen cada año a Andalucía colaboren», defendió el dirigente andalucista, que considera que la recaudación debe servir para «paliar los efectos negativos que tiene un modelo turístico que tiene muchos problemas».

La propuesta tendría carácter progresivo, de manera que la cantidad que abonen los visitantes dependería del tipo de alojamiento elegido. «El que se quede en un hotel de cinco estrellas pagará mucho más que el que se quede en un camping, es lo lógico», explicó García. La formación pretende presentar próximamente la iniciativa en el Parlamento de Andalucía y trasladarla también al Congreso de los Diputados cuando consiga representación.

Más de cuatro millones de euros

Adelante Andalucía sostiene que la medida permitiría obtener importantes ingresos para financiar la construcción de viviendas públicas. Como ejemplo, García señaló que durante el último fin de semana se registraron 678.000 pernoctaciones en Andalucía y aseguró que podrían haberse recaudado algo más de cuatro millones de euros con la aplicación de la tasa. Se trata de una estimación de la propia formación, no de una recaudación efectivamente obtenida.

El dirigente también cuestionó que el establecimiento de este gravamen pueda provocar una caída significativa de visitantes. Para defender su propuesta, citó como ejemplos ciudades europeas como Venecia, Roma y París, donde se aplican distintas fórmulas de tasas o contribuciones turísticas.

37,9 millones de turistas en 2025

La iniciativa llega después de que Andalucía cerrara 2025 con cifras históricas para el sector turístico. Según los datos publicados por la Junta, la comunidad recibió 37,9 millones de turistas durante el año pasado, un 5,2% más que en 2024. Los ingresos turísticos alcanzaron los 26.938 millones de euros y el sector registró una media de 482.000 personas ocupadas.