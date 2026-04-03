Relacionadas Javier

Koldo García ha revelado en esta nueva entrega de la entrevista exclusiva que mantuvo con OKDIARIO horas antes de entrar en prisión que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, le pidió personalmente ayuda para empresas con obras valoradas en torno a 50 millones de euros cuando era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Según Koldo, López solicitó que recibiera a estas compañías para «gestionar problemas técnicos» y facilitar contactos con directores generales del departamento. «Lo chocante es que te lo pidieran ellos directamente», admite el ex asesor, quien asegura conservar material documental que podría aportar «detalles más específicos» sobre estas peticiones del ministro socialista.PREGUNTA.- ¿Qué le pidió Óscar López?

RESPUESTA.- Que recibiéramos a una empresa… Si me preguntas la empresa, me gustaría recuperar todo el material que tengo yo, porque estoy seguro de que igual podría dar detalles más específicos.