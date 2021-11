La plataforma de Movistar + concentra la mayor oferta de películas nominadas a los Goya 2022. El servicio de streaming y vídeo bajo demanda aunará 28 películas, documentales y cortometrajes, alcanzando un total de 87 candidaturas. La mayor parte de las producciones se pondrán encontrarse en el propio servicio bajo demanda, mientras que otras llegarán mediante el acceso a Netflix y Amazon Prime Video.

En Netflix ya están disponibles tanto Bajocero (nominada a Mejor Montaje) como Las leyes de la frontera (6 nominaciones) y el documental Héroes: Silencio y Rock & Roll (nominada a Mejor Documental). Más adelante, la plataforma estrenará Madres paralelas, el film de Almodóvar que no ha obtenido las nominaciones esperadas por parte de la Academia. En Amazon Prime video encontraremos próximamente La abuela (2 nominaciones) y El cover (Nominada a Mejor Canción)

Ya disponibles en Movistar +

‘Otra Ronda’

La ganadora de los Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa compite en los Goya 2022 en la categoría a Mejor película Europea. Es seguramente la auténtica favorita, por su director Thomas Vinterberg, el actor Mads Mikkelsen y porque ha gustado tanto en Hollywood que la productora de Leonardo DiCaprio ya prepara un remake.

‘Una joven prometedora’

Ganó la estatuilla a Mejor Guion original en los Oscar y, lo cierto es que afronta el movimiento me too de una forma creativa y alejada del simplismo victimista, con una Carey Mulligan espectacular que fue nominada también en su categoría.

Otros estrenos: Ama, Gervasio Sánchez. Álbum de posguerra, Libertad (Enrique Urbizu) y los 4 documentales (Farrucas, Mindanao, Tótem loba y Yalla)

Próximos estrenos de la plataforma

‘El buen patrón’

La película de Fernando León de Aranoa ha batido todos los récords habidos y por haber en cuanto a las nominaciones se refiere. 20 candidaturas que la podrían convertir, el próximo 12 de febrero en uno de los largometrajes con más Premios de la Academia. Por otro lado, algo cuestionables son algunas nominaciones, como las tres que cumula en Mejor Actor de Reparto.

‘Maixabel’

La siguiente en la lista de las más nominadas es este drama sobre ETA de Luis Tosar y Blanca Portillo. Basada en una historia real, víctima y verdugo deberán mirarse a los ojos para de alguna forma entenderse.

‘Way Down’

El robo internacional del Banco de España durante la Final del Mundial de Sudáfrica está siendo uno de los estrenos más rentables en la taquilla de este 2021 en nuestras fronteras. Jaume Balagueró reúne a Freddie Highmore (The good doctor) y a Liam Cunningham (Juego de Tronos) con actores como Luís Tosar y José Coronado.

Otros estrenos: Mediterráneo, Libertad (Clara Roquet), El amor en su lugar, Chavalas, La hija, Way Down, Pan de limón con semillas de amapola, Quién lo impide, El retorno: La vida después del ISIS, Adiós, idiotas y The monkey.