Los supervivientes de Alex Schulman

Benjamin, Pierre y Nils regresan a la cabaña familiar junto al lago donde, veinte años atrás, una tragedia cambió el curso de sus vidas. Han venido a esparcir las cenizas de su madre y a enfrentarse a su pasado.

Distanciados por el tiempo y por aquello que sucedió, sus vidas han seguido rumbos muy distintos, pero siempre han estado unidos por la historia que los define y por una pregunta que quedó sin responder y cambió sus vidas para siempre: ¿qué sucedió realmente ese día de verano cuando todo se hizo pedazos? Nos sumerge al lector en la vida de tres hermanos y nos transporta, congelando el tiempo, a los veranos eternos de nuestra juventud.

La ciudad violenta de Jordi Corominas

Del pistolerismo a Urquinaona, Jordi Corominas sirve en bandeja la cruda historia de protestas, violencia y manifestaciones de la Ciudad Condal, desde el S. XIX hasta nuestros días, a partir de un mensaje claro: Cada década del último siglo barcelonés tiene uno o varios crímenes capaces de resumir el contexto de la ciudad en ese momento histórico, desde lo político hasta lo social, para trazar un mapa de la capital catalana insólito mediante conexiones con la actualidad a partir de una premisa clara: entender el presente desde el pasado.

La Iglesia arde de Andrea Riccardi

Un ensayo polémico que aborda los grandes retos de la Iglesia hoy: la crisis de vocaciones, el papel de la mujer, el auge del catolicismo nacionalista y los movimientos neoconservadores, la aparición de las sectas neopentecostales, etc. ¿Está la Iglesia destinada a una progresiva desaparición? ¿De qué manera afectaría a Europa el fin del cristianismo? ¿Y al resto el mundo? ¿Cómo puede resurgir un clero envejecido, con una estructura masculina anclada en el pasado?

De una impagable lucidez sociológica e indiscutible actualidad, La Iglesia arde apunta directamente sobre los pecados cometidos por la Iglesia del siglo XXI y analiza las distintas posibilidades para salir de una situación que nos afecta a todos, creyentes y no creyentes.

Andrea Riccardi es un historiador de la religión reconocido internacionalmente. Su prestigio le ha llevado hasta la terna de candidatos para presidir la República italiana y a compartir amistad con el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco.

Violeta de Isabel Allende

Violeta es la nueva novela de Isabel Allende. Se trata de una mujer que viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento.

Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces con una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Su familia lo perderá todo y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente.

En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos y, en última instancia, no una, sino dos pandemias.

No lo sé, no lo recuerdo, no me consta de Alfonso Pérez Medina

Hubo un tiempo en España en el que la corrupción lo invadió todo. Espoleado por la burbuja inmobiliaria, el país entero se volvió loco en una espiral de crecimiento que desembocó en cientos de escándalos que anegaron la vida pública, convirtiéndola en una inmensa cloaca de la que pocos actores del régimen del 78 salieron indemnes.

Alfonso Pérez Medina, periodista político especializado en tribunales, explica cómo se gestaron los escándalos de corrupción que generaron la indignación social que hizo saltar al bipartidismo por los aires, desde el «Tamayazo» —que abrió la puerta a la delincuencia organizada en Madrid— y la caja B del PP, hasta la Andalucía de los ERE o la Cataluña del 3 %. Fueron años en los que la corrupción impregnó el sistema entero, desde la caja de ahorros más modesta hasta el máximo exponente institucional, Juan Carlos I.

Este libro es un análisis pormenorizado de los principales casos judiciales de nuestra democracia y sus protagonistas. Una lectura urgente y necesaria para comprender mejor de dónde venimos y qué errores no podemos volver a cometer.

El corazón de los ahogados de Daniel Fopiani

Una novela que habla del deber de ayudar a los demás. Desde Tombuctú, Doudou y su mujer huyen de la guerra en dirección a Melilla en busca de una vida mejor. Tras múltiples abusos por parte de la policía marroquí y de las mafias que sacan provecho de su desesperación, consiguen subir a una patera. Ella está embarazada y temen morir en el mar, ahogados.

En el pequeño camposanto de la Isla de Alborán, aparece una cabeza mutilada de origen africano, rodeada de gaviotas decapitadas con cabezas de muñecas de porcelana en su lugar. Un islote habitado solo por un reducido destacamento de la Armada española, con el objetivo de preservar el territorio nacional ante la posible llegada de migrantes, vivos o muertos, y de velar por el ecosistema protegido de la zona en colaboración con un biólogo de la Junta de Andalucía.

La sargento Julia Cervantes, Infante de Marina experimentada, es enviada con el contingente que se desplaza a Alborán tras el macabro descubrimiento. En su vida solo quedan su hijo Mario y su madre. Después de varios años, sigue sin poder superar la muerte de su marido.

Durante una terrible tormenta, quedan totalmente incomunicados con el exterior y desde la megafonía del faro comienzan a escuchar una extraña nana: “Diez soldaditos se fueron a cenar; uno se asfixió y quedaron nueve”. Cuando empiezan a sucederse los asesinatos, el terror se desata en la isla. Julia debe hallar al culpable si quiere volver sana y salva junto a su hijo pero, ¿hay alguien más en la isla o el asesino se encuentra entre sus camaradas?