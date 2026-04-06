Canales Rivera destapa la verdad sobre la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: «Está claro que no viven en Australia»

Parecía que la guerra entre Kiko Rivera e Irene Rosales no podía ir a más, pero nos equivocábamos. El hijo de Isabel Pantoja hacía unas declaraciones el pasado viernes en las que no dejaba a su ex pareja en muy buen lugar. Mientras tanto, en este fin de Semana Santa se han estado lanzando dardos a través de las redes sociales y las parejas actuales de ambos se han unido a ello.

Por un lado, Guillermo, actual novio de Rosales, colgaba una publicación en stories de Instagram, una foto de su actual pareja con un texto donde se desenvolvía en halagos hacia ella: «Gran personaje, gran madre, gran hija, familiar donde las haya, gran amiga, gran compañera, amiga de sus amigas, educada, alegre», entre otros muchos. Termina esto pidiendo «respeto». Al igual que estos, Lola García, actual pareja del DJ, hacía lo mismo en redes sociales y, en el plató de !De Viernes!, este se desenvolvía en halagos constantes hacia ella.

Pero aquí hay algo que nos hemos perdido. Se supone que hace siete meses, la pareja llegó a un acuerdo amistoso, sobre todo por el bien de los hijos. Una paz que duró apenas nueve meses y ahí es cuando se comenzaron a cerrar contratos en plató. Parece que esa frase de «se apagó la llama del amor», como bien dijeron ellos, se ha convertido en todo un incendio que, cada vez, toma más fuerza.

Cuando Irene se sentó en el plató, comenzó a sacar los trapos sucios de su matrimonio con frases como: «Soy una persona a la que constantemente le han sido infiel». Además, añadía: «Me han escrito infinidad de veces que soy una cornuda y eso es muy duro. ¿Cómo pretendo que me respete la persona que está escribiendo cornuda si el primero que no me respeta es mi marido?» Kiko no se quedó atrás y dijo varias frases, que se notaba que vienen de la rabia, porque se le ha retratado como el malo de la historia. En sus palabras, él decía que Irene metió en su hogar a su novio, con sus hijos, literalmente diciendo que era “una casa que estoy pagando yo”.

Otro de los temas que tocó es la reconciliación con su madre y afirma que Lola, su actual pareja, ha sido la clave. Además, a esto añade «me falta mi hermana” y “me he equivocado, uno siempre vuelve a su madre». Sumándose al tema y que parecía que no lo iba a hacer, ha tomado partido su primo hermano, Canales Rivera, afirmando: «La relación entre ambos tiene que estar bien. Queda claro que no está en Australia y sí, se pueden llamar, pero es verdad que en algún momento alguno tenía que dar el paso».

Kiko Rivera vuelve al plató de ¡De viernes! y, por el momento, el DJ ha reculado (no con todas) sus declaraciones y, a través de las redes sociales, ha dicho: «He perdido los papeles». Es verdad que hubo frases bastante duras como «cuando te pagan, todo se vive muy bien», que generan mucho rechazo hacia el público, y el aluvión de críticas no tardó en llegar. No sabemos qué pasará esta semana, pero parece que la guerra ha comenzado.