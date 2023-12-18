El Grupo Invicta nace con el propósito de acercar la movilidad sostenible a todos los tipos de bolsillo. En un contexto en el que el precio medio de los coches 100% eléctricos se encuentra entre los 40.000 y los 50.000 euros, la marca española desafía al mercado y propone a sus clientes soluciones de movilidad para el entorno urbano por 10.000 euros. Unos precios que promete mantener en 2024, pese a los efectos derivados de la inflación en el sector de la automoción y a los elevados tipos de interés.

OKDIARIO entrevista a Julián Alonso, presidente del Grupo Invicta, para conocer los retos a los que se enfrenta la compañía en un contexto marcado por la transición del motor de combustión al eléctrico.

Pregunta: ¿Qué es el Grupo Invicta?

Respuesta: Se trata de un grupo de distribución e importación de marcas de combustión y eléctricas, en este caso todas de procedencia china, a lo que hay que sumar Invicta Electric, una marca propia 100% española que comercializa patinetes, bicicletas, ciclomotores, motocicletas, vehículos de urbano y vehículos comerciales en toda su extensión, y todos 100% eléctricos.

«La evolución de la movilidad eléctrica depende de múltiples factores»

P: ¿Qué les diferencia de su competencia?

R: La diferencia es que Invicta Electric es la única marca que tiene un porfolio que cubre toda la movilidad urbana en la que confluyen diferentes fabricantes bajo una misma marca. Es decir, poniendo el ejemplo de Decathlon, tenemos nuestra Quechua que es Invicta Electric y luego hemos llegado a acuerdos con diferentes fabricantes de diferentes nacionalidades que también están en nuestro porfolio de producto.

Entonces, la única manera de comercializar estas marcas es creando un supermercado de la movilidad. Así, de cara al consumidor, conseguimos que tenga una oferta tremenda en un sólo local comercial, ya que el cliente quiere ver diferentes opciones para elegir, como sucede en el mundo de la moto. Nosotros pretendemos hacer lo mismo con toda la movilidad.

P: ¿Cómo han evolucionado las ventas en 2023? ¿Qué esperáis de 2024?

R: Este año cerramos con 400 ventas. Marcarse objetivos en un segmento que no existe en el mercado es complicado, ya que mes a mes estamos conociendo nuevos gustos, necesidades y opciones de compra. Entonces, basándonos en la cifra obtenida de 400 unidades, calculamos que en 2024 nos situaremos entre las 660 y las 800 matriculaciones. No es ni ambicioso ni conservador. Estamos registrando un crecimiento paulatino, en el 2021 hicimos 200 unidades y 300 en el 2021. Todos los años hemos crecido.

P: ¿Hacia dónde va el mercado de la movilidad eléctrica?

R: La evolución de la movilidad eléctrica depende de múltiples factores. Necesitamos que la entidad reguladora ponga las reglas del juego encima de la mesa en lo referente a la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, porque cuando lanzamos esta marca la basamos en que el 1 de enero del 2023 iba a entrar en marcha esta medida. Esto no se ha dado en España, salvo en Madrid y Barcelona y poco más.

P: ¿Son suficientes las ayudas del Gobierno para incentivar la movilidad eléctrica?

R: Los planes de ayudas a la compra de coches eléctricos están bien, son suficientes, pero tienen que ser más efectivos y al gestionarlo las comunidades autónomas cada una hace lo gestiona como quiere. Hay comunidades como Madrid en las que se tarda nueve o diez meses en cobrar el Plan Moves III, y otras comunidades autónomas como Castilla y León, que se tarda entre 20 y 21 meses.

Entonces, a un cliente particular, cuando le hablas de un horizonte de 20 ó 21 meses, que es un año y medio, no tiene en cuanta este descuento porque la administración tarda demasiado en pagar. Entonces, desde Anfac, se está pidiendo que la ayuda se tramite en un periodo máximo de 90 días o quitar el IVA al vehículo sostenible, que además la Unión Europea lo permite en su regulación; de hecho, Portugal lo está aplicando y sería lo más cómodo, porque el cliente tiene el descuento desde el minuto uno.

«El 2024 será un gran año para el Grupo Invicta con el lanzamiento de nuevos productos»

P: Otro tema de interés es la llegada de los fabricantes chinos al mercado europeo, ¿cómo ve su desembarco?

R: Van a venir bastantes más fabricantes chinos de los que hay actualmente, porque son grandes fabricantes. No tenemos que olvidar que el mercado del automóvil en China es el 40% del total en el mundo. Eso sí, por el momento no creo que les interese montar fábricas completas, hasta que no tengan un volumen suficiente en Europa.

Viendo lo que ha sucedido en otros mercados menos maduros que el europeo, como es el caso del mercado chileno, colombiano, peruano o el australiano, yo creo que los chinos en 2030 no tendrán una cuota menor del 25%. Van a robar muchísima cuota porque son buenos fabricantes, tienen muchísima calidad, fiabilidad y el consumidor los va a elegir, como ha pasado en la telefonía móvil. Antes estaba Nokia, Motorola y ahora tenemos Huawei y Xiaomi. Va a pasar exactamente lo mismo.

P: El precio de los coches eléctricos se sitúa de media entre los 40.000 y los 50.000 euros, ¿cómo hacemos la movilidad sostenible asequible?

R: Por eso nace el Grupo Invicta Electric. La gente no va a poder acceder a un coche de 40.000 ó 50.000 €, e incluso no tiene las necesidades de ese tipo de coches. Entonces nosotros ofrecemos coches de 10.000 € que cubren las necesidades de entorno urbano y también en un entorno rural con distancias de entre 100, 120 y 150 kilómetros. Ofrecemos este producto económico para que el 100% de los ciudadanos españoles puedan acceder a la movilidad sostenible.

P: ¿Cuáles serán los próximos lanzamientos de Invicta en el mercado español?

R: El 2024 será un gran año para el Grupo Invicta con el lanzamiento de nuevos productos. En el primer trimestre del nuevo año llegará el Seres 5 –un SUV D Coupé eléctrico con potencias de 295 CV (220 kW) y 577 CV (430 kW)–; el SWM G03F –un SUV D de 7 plazas con motor 1.5 cc de gasolina con potencia de 114 CV (85 kW)–; y se producirá la llegada de BAIC, una marca nueva que se incorporará a nuestro porfolio con el BAIC EU5, un 100% eléctrico 160 CV (120KW).

A ello que hay que sumar otras novedades en el segundo trimestre de 2024, como el facelift del DFSK 500 ó el lanzamiento del SWM G05, un SUV de 7 plazas que llegará en el tercer trimestre. Una lista de novedades a las que se incorporará ARCFOX en el último trimestre del año con el Alpha S, un sedán del segmento D 100% eléctrico.