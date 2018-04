La ‘carrer Borroka’ revienta a palos la sucursal del Santander en la Universidad Autónoma de Barcelona

Radicales anticapitalistas han reventado este jueves la sucursal del Banco Santander que se encuentra en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Para ello se han cubierto la cara y han portado palos y pintura con la que han provocado daños materiales.

El incidente ha tenido lugar un par de semanas después de que la UAB y el Banco Santander hayan llegado a un acuerdo para renovar su convenio de colaboración con el que implantan una serie de iniciativas académicas enfocadas a facilitar la realización de estudios universitarios.

Esto parece no haber agradado al grupo de jóvenes que han decidido acudir para romper la cristalera de la sede bancaria.

La UAB es una de las universidades catalanas que más actos y asociaciones de alumnos independentistas radicales reúne. Por ello su rectoría ha sido cuestionada en muchas ocasiones por la pasividad que muestra ante este tipo de asuntos.

Sin ir más lejos, el pasado mes de enero la universidad permitió la celebración de una fiesta de carnaval organizada ‘Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes’. En la propia invitación dejaron claro que “no se admitiría ningún tipo de actitud españolista”.

Además de esto, en varias ocasiones han aparecido pintadas en la fachada de la universidad en las que se llama a la violencia. Algunas con mensajes como “Trapero, mátalos”. Alumnos de dicho centro público denuncian que las pintadas permanecen, a veces, varios días antes de ser eliminadas.

“Nos han llegado a escupir”

“En esta universidad durante mucho tiempo ha habido un monopolio ideológico, nosotros llegamos y rompimos esa dinámica”, afirmaba Josep Lago coordinador de los jóvenes Sociedad Civil Catalana en una entrevista para OKDIARIO, sobre los movimientos de ultra izquierda asentados en el centro educativo.

No pensar de la misma manera no les ha salido gratis. Según cuentan y demuestran los vídeos, SCC ha sufrido una serie de ataques procedentes de los grupos más radicales de la universidad. Aunque estos no forman una mayoría en cuanto al número total de estudiantes, “parece que existe una sola voz”, comentaban ante las cámaras de este medio.