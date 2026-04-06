Un turista de EEUU visita Extremadura y se queda sin palabras: «Volveré muchas veces a compensar el tiempo perdido»

Larry Shy (@larryshyguy en TikTok) es un estadounidense de Michigan que lleva más de treinta años enamorado de España. Prácticamente, se lo ha tatuado encima: en su cuerpo lleva la bandera, el toro bravo, Don Quijote, Sancho Panza y hasta logotipos, como el de Mercadona. Ha recorrido Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León, pero le faltaba Extremadura.

Visitó Madrid y Barcelona en septiembre de 2025 y anunció el viaje extremeño para diciembre de ese mismo año. Antes de marcharse, grabó un emocional vídeo que rápidamente circuló entre sus seguidores españoles.

¿Por qué Extremadura marcó profundamente a Larry Shy Guy?

La primera frase del vídeo, publicado en TikTok, lo dice todo: «Extremadura, la tierra olvidada. No quiero volver a escuchar esto nunca más. Quiero que Extremadura sea conocida como la Tierra Recordada».

Con esa declaración, Larry Shy resumió su experiencia en Extremadura en pocas palabras. No estamos hablando aquí de chucherías ni de poesía mona: es la conclusión de alguien que llegó con expectativas altas y salió con la sensación de que la región no recibe ni de lejos la atención que merece.

Sobre el tiempo perdido fue igualmente directo: «Lo siento, me llevó mucho tiempo llegar allí, pero volveré muchas, muchas veces para compensar la pérdida de tiempo».

Y antes de terminar, volvió al mismo punto: «Me molesta que llamemos a Extremadura la tierra olvidada. Es una parte muy valiosa de España».

Castillos medievales, influencia romana y precios que le parecen demasiado bajos

Y parece ser que lo que describió no es el itinerario de un turista convencional: «La tierra de los conquistadores, la tierra de una belleza suprema desde la época gótica medieval. Algunos de los castillos, edificios y estructuras mejor conservados de aquella época. La tierra con mucha influencia romana, que es absolutamente impresionante».

Recorrió Mérida, con su Teatro Romano y su herencia romana intacta, Trujillo y Cáceres, cuya arquitectura medieval terminó por convencerle.

Sobre los precios tuvo una queja inusual para un turista: «Los precios son demasiado baratos. Son demasiado bajos. Extremadura, necesitas subir tus precios».

No era una crítica, sino lo contrario: la constatación de que la región ofrece demasiado por demasiado poco, algo difícil de encontrar en los circuitos turísticos habituales. Y quizás esta idea no le agrade mucho a los extremeños, pero fue una observación de alguien que está perdidamente enamorado.

Su petición al Gobierno: «Quiero trenes de alta velocidad que lleguen y salgan de Extremadura»

Más allá del entusiasmo, Larry Shy dejó una exigencia concreta. «Me gustaría ver transporte adecuado, trenes de alta velocidad que lleguen y salgan de Extremadura», dijo, y señaló la contradicción: «Tenemos trenes de alta velocidad que nos llevan por todo el país, pero no a Extremadura, y quiero que cambie».

Dirigiéndose directamente a las instituciones, fue claro: «Estoy llamando al gobierno o al departamento de transporte para que permita que la gente vaya a Extremadura fácilmente».

Lo enlazó con ambos lados del problema: que los visitantes puedan llegar y que los extremeños puedan salir. Cerró con una promesa personal: «Volveré. Quiero viajar en un tren de alta velocidad a Extremadura. Hagámoslo realidad. Viva España. Viva Extremadura».

Y no es la primera vez que este fanático del país defiende al interés del pueblo extremeño. En una ocasión previa dejó sentadas fuertes declaraciones de apoyo hacia los agricultores de esta comunidad.

El americano viral que lleva España tatuada: ¿Quién es Larry Shy?

Larry Shy nació en Michigan y su conexión con España empezó hace más de treinta años, cuando conoció a un estudiante de Granada en la Universidad de Michigan.

Lo que empezó como una invitación a visitar el país se convirtió en una pasión que no ha decrecido desde entonces.

Sus seguidores le llaman el embajador informal de España en Estados Unidos. Con más de 117.000 seguidores en TikTok y millones de reproducciones, sus vídeos circulan entre la comunidad española porque dicen en voz alta lo que muchos dan por sentado.

Como mencionábamos más arriba, Extremadura fue el último capítulo. Según él mismo, no será el último.