El turismo slow está de moda en España: Daia es el refugio perfecto para experimentarlo este verano en Cádiz

El olor que desprende una copa de vino blanco cuando reposa en los labios, ese primer sorbo que sabe a gloria, la mirada perdida en esa fina línea donde el cielo y el mar se encuentran, el levante gaditano que despeina y eriza la piel, una canción de Niña Pastori y el sabor del pan cuando se empapa de aceite.

Sensaciones placenteras que se prolongan tanto como larga sea tu estancia en Daia Slow Beach Hotel Conil.

Frente a la playa de La Fontanilla, en pleno corazón de la costa gaditana, este hotel cinco estrellas adults only ha convertido la filosofía slow travel en la forma más deseada para las vacaciones de verano. Con el sol sincronizado al reloj circadiano y sin alarmas ni rutinas de por medio.

Este enclave conileño invita a parar, mirar alrededor, conectar con el interior y disfrutar de los buenos ratitos, esos que te hacen rebosar de gratitud y se convierten en un recuerdo inolvidable cuando llega septiembre.

Un hotel en Conil donde el slow travel se convierte en experiencia

Daia Slow Beach se consolida una temporada más como uno de los grandes referentes del turismo de pausa en Andalucía. Su propuesta va más allá de un simple alojamiento vacacional. Se trata de una experiencia que permite conocer el destino desde su cultura, tu bienestar y el entorno que os envuelve.

Bajo el concepto Moments by Daia, el hotel ofrece una selección de experiencias sensoriales, culturales y creativas pensadas para experimentar y reconectar con la parte más terrenal del ser humano y más natural del lugar.

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Artesanía, yoga y bienestar para bajar el ritmo

En Daia Slow Beach Conil, el descanso no consiste únicamente en pedirse un mojito desde la tumbona, tomar el sol y hacer crucigramas. También pasa por recuperar actividades que invitan a conectar con uno mismo.

Su atelier se convierte en un espacio creativo donde artesanos locales acercan al turista oficios tradicionales como la cerámica, la pintura de azulejos, la cestería, el macramé, la creación de velas artesanales o la elaboración de mermeladas.

Estos talleres transforman la estancia en una pausa para crear con las manos y descubrir la esencia gaditana desde una perspectiva más empírica.

El bienestar también ocupa un papel protagonista con propuestas como yoga, meditación, sound healing y música en directo que acompañan los momentos de calma desde el amanecer hasta la caída del sol.

Una gastronomía de kilómetro cero con auténtico sabor gaditano

La filosofía slow food también tiene presencia en Daia con productos locales, de temporada y de pequeños productores, poniendo en valor la riqueza de la huerta de Conil, los pescados de la zona y las carnes gaditanas.

Desde el desayuno en Maam Conscious Market, con productos artesanos y de cercanía, hasta los almuerzos junto al mar en Salamar Sea & Rice Tribute, donde los arroces y los sabores marineros son los protagonistas.

La cocina de Origin Brasería pone el fuego en el centro de la experiencia con carnes, pescados y verduras seleccionadas, recuperando técnicas tradicionales para potenciar el sabor natural de cada ingrediente.

El hotel también cuenta con propuestas como Roots, donde la huerta de Conil, las pastas y las pizzas artesanas forman parte de una cocina más mediterránea y de temporada.

Atardeceres infinitos desde Tavira Rooftop Bar

Si existe un lugar donde un cóctel sabe mucho mejor y el atardecer se siente distinto, ese es Tavira Rooftop Bar.

Situado en la azotea del hotel, este espacio abierto al Atlántico ofrece una de las estampas más especiales del verano gaditano: cóctel en mano, piscina infinity, música en directo y un horizonte teñido de tonos dorados cuando cae el sol.

La carta de cócteles está creada por el reconocido mixólogo Diego Cabrera, que firma una propuesta con sabores frescos y mediterráneos.