Casi todo el mundo va a la sierra, pero Madrid tiene una impresionante ruta senderista con 26 vestigios reales de la Guerra Civil

La Comunidad de Madrid esconde rutas senderistas menos conocidas que combinan naturaleza, patrimonio e historia de una forma difícil de encontrar en otros lugares de España.

Una de los más sorprendentes es la ruta del Frente del Agua, un recorrido que te permite caminar entre bosques y antiguas posiciones militares mientras descubres uno de los escenarios más estratégicos de la Guerra Civil española.

La ruta del Frente del Agua: un recorrido por 26 vestigios de la Guerra Civil

Este sendero recorre un enclave que desempeñó un papel decisivo durante la Guerra Civil española. En sus distintos tramos es posible contemplar trincheras, refugios, puestos de mando y nidos de ametralladoras que todavía conservan buena parte de su estructura original.

Todo ello en un paisaje de pinares y montes donde, hace casi 90 años, se libró una intensa batalla por el control de un recurso esencial: el agua que abastecía a Madrid.

El recorrido comienza en el antiguo lavadero de Paredes de Buitrago, hoy convertido en Centro de Interpretación. Desde allí, paneles informativos, mapas y material audiovisual te ayudarán a comprender el contexto histórico antes de iniciar una ruta sencilla, bien señalizada y apta para la mayoría de los senderistas.

¿Por qué los embalses de Puentes Viejas fueron estratégicos durante la Guerra Civil?

La importancia de esta zona no residía únicamente en su posición geográfica. Los embalses de El Villar y Puentes Viejas garantizaban el suministro de agua potable a la capital, por lo que su control se convirtió en un objetivo prioritario para ambos bandos desde el inicio de la contienda en 1936.

Según explica la Comunidad de Madrid, las tropas sublevadas dirigidas por el general Emilio Mola intentaron avanzar por el valle oriental para hacerse con estas infraestructuras. Sin embargo, la resistencia de las milicias y del ejército leal a la República en el entorno de Buitrago frenó ese avance y consolidó un frente que apenas sufrió cambios durante varios tres años.

Búnkeres, trincheras y nidos de ametralladoras que aún pueden visitarse en esta ruta de senderismo

Una vez estabilizada la línea del frente, ambos ejércitos comenzaron un intenso proceso de fortificación. El resultado fue una extensa red defensiva formada por trincheras, parapetos, refugios excavados en la roca y posiciones fortificadas que todavía hoy pueden recorrerse.

Entre los puntos más destacados figura la posición republicana de Loma Quemada, donde aún se distinguen varios nidos de ametralladoras. También sobresalen las posiciones franquistas de El Pinar y Peñas Bajas, construidas para minimizar el impacto del fuego enemigo y mejorar la protección de los soldados.

Los 26 vestigios de la Guerra Civil están identificados mediante hitos metálicos y paneles explicativos, lo que permite seguir el recorrido con facilidad mientras se conoce la función que desempeñó cada estructura durante el conflicto.

Un espacio histórico protegido y abierto al público en la sierra de Madrid

La conservación de este conjunto patrimonial ha sido posible gracias a los trabajos de excavación arqueológica, consolidación y acondicionamiento realizados en 2014.

Estas actuaciones permitieron recuperar numerosas estructuras defensivas y garantizar su visita sin comprometer su valor histórico. Según la Comunidad de Madrid, la protección de este enclave se enmarca en la legislación regional sobre patrimonio histórico.

Asimismo, diferentes estudios técnicos, entre ellos los realizados por el investigador Juan José Cano Martín, han contribuido a documentar con precisión cada uno de los elementos que forman parte del itinerario.