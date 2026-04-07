Calles empedradas y vistas de cuento: la calle más bonita del mundo está en la campiña inglesa y te vas a enamorar

Cuando viajamos, muchas veces cometemos el error de querer verlo todo y nos olvidamos de disfrutar realmente del destino. Si bien es cierto que los monumentos son importantes, también merece la pena pasear por las calles y descubrir rincones únicos. No se trata sólo de «ver» sino también de «conocer», y esto es precisamente en lo que se basa el slow tourism, una filosofía que prioriza la calidad del tiempo, la sostenibilidad y la conexión con el entorno frente al turismo de masas. En este contexto, la calle más bonita del mundo no se encuentra en una gran ciudad, sino en un pequeño pueblo de la campiña inglesa.

Se trata de Gold Hill, una calle adoquinada situada en Shaftesbury, Dorset, un condado de Inglaterra. Ésta es la única localidad del condado situada en lo alto de una colina donde se han encontrado vestigios de asentamientos humanos que se remontan a la época de los celtas y los romanos. Vivió su época de mayor esplendor durante el siglo IX, cuando el rey Alfredo construyó para su hija el que fuera el convento más rico de toda Inglaterra. Posteriormente, Shaftesbury se convirtió en un importante enclave como mercado medieval.

La calle más bonita del mundo

Golden Hill, la calle más bonita del mundo, alberga casas originarias de los siglos XVI al XVIII con el Valle de Blackmore como telón de fondo. Se encuentra en una pendiente, y subir por ella es como viajar al pasado. En la cima se encuentra la Iglesia de San Pedro, donde e hallan los restos de una antigua abadía benedictina y el Gold Hill Museum, un museo que muestra objetos que permiten conocer la historia local desde el siglo IX.

Pero, ¿a qué se debe la fama de Gold Hill? Todo se remonta al año 1973, cuando Ridley Scott dirigió un anuncio de pan Hovis de 1973 en el que se veía a un niño empujando una bicicleta mientras subía la colina.

Abadía de Shaftesbury

El origen de la abadía de Shaftesbury, uno de los monumentos más emblemáticos de Dorset, se remonta al año 888 de la mano de la reina Elfrida, esposa del rey Alfredo el Grande. Durante la Edad Media, la abadía se convirtió rápidamente en un centro de poder religioso y cultural, cuya función principal era servir como residencia y lugar de oración para monjas benedictinas. Aunque hoy en día la mayor parte de la abadía se encuentra en ruinas, sus restos todavía reflejan la grandiosidad que tuvo en su época.

Dorset, una joya de la campiña inglesa

«Dorset es uno de los condados más pequeños de Inglaterra, pero esconde preciosos pueblos rurales y algunas de las playas con más encanto de toda Inglaterra. Durante tus vacaciones en Dorset podrás admirar los acantilados con 200 millones de años de antigüedad o disfrutar de la animada vida nocturna de los complejos turísticos de la zona», detalla Expedia.

Uno de sus principales atractivos es la Costa Jurásica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este tramo de costa es famoso por sus acantilados de piedra caliza y sus playas de guijarros; kugares como Durdle Door, un arco natural de piedra que se asoma al mar, y Lulworth Cove, una cala de formas casi perfectas, son paradas obligatorias.

En el interior, Shaftesbury, donde se encuentra Gold Hill, la calle más bonita del mundo ofrece un encanto medieval único, mientras que Corfe Castle, un pequeño pueblo rodeado de colinas, alberga las ruinas de un castillo normando. Para los amantes de la naturaleza, Dorset ofrece parques y jardines como Abbotsbury Subtropical Gardens, donde se pueden ver especies exóticas y disfrutar de senderos sombreados.

Finalmente, Dorchester, la capital del condado, que combina historia romana y victoriana. Aquí se encuentran museos como el Dorset County Museum, con exposiciones sobre la vida local y la historia literaria, incluyendo referencias a Thomas Hardy, uno de los escritores más famosos de la región.