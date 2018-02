Se acerca una de las celebraciones más divertidas de cuantas tenemos a lo largo del año. En breve dará comienzo el carnaval 2018 y aunque en todas las ciudades y poblaciones suelen darse desfiles con gente disfrazada, algunas destacan por encima de las demás e incluso han hecho del Carnaval uno de sus signos de identidad.

Si tienes previsto viajar a finales de Febrero te recomendamos que no dejes de vivir el Carnaval allí donde vayas y en especial en estos destinos que ahora os recomendamos. Veamos para este Carnaval 2018 dónde vivir los mejores carnavales de 2018.

Las Palmas de Gran Canaria

Comenzamos como no, con el Carnaval 2018 en Las Palmas de Gran Canaria, y no solo porque sea un destino relativamente cerca sino porque además es aquí (junto a Cádiz) donde más se vive el Carnaval en España.

De hecho, ya desde el mes de Enero, comienzan a prepararse los desfiles y como no la celebración del concurso “Reina del Carnaval” y la “Gala Drag” que se ha convertido en lo más importante para los canariones durante esta época. Si deseas poder vivir de cerca este Carnaval 2018 en Gran Canaria, anota las fechas en las que se celebrará: del viernes 26 de Enero al domingo 18 de Febrero (cuando se celebra en entierro de la Sardina).

Venecia

El Carnaval de Venecia es también de los más importantes en todo el mundo y de hecho, se dice que tiene sus raíces en una celebración de la República de Venecia que conmemora su victoria sobre el Patriarca de Aquileia en 1162 de ahí que se le da tanta importancia cuando llega Febrero. Eso sí, las festividades han evolucionado mucho desde entonces, aunque algunas tradiciones como el uso de máscaras se mantienen como algo central e indispensable. Además durante todos los días de Carnaval, Venecia se viste de manera especial y no podemos evitar contagiarnos por el ritmo de sus muchos desfiles y fiestas. Las fechas de este Carnaval 2018 son del 27 de enero al 13 de febrero.

Nueva Orleans

El Carnaval de Nueva Orleans o Mardi Gras es otro de los Carnavales 2018 que no podéis perderos. La ciudad es una mezcla variopinta de distintas culturas y su carnaval proviene de las tradiciones europeas de los siglos XVII y XVIII dentro de la Casa de Borbón (una dinastía real), que han evolucionado de la exclusividad de aquella época hasta convertirse en una de sus fiestas más populares; de hecho es precisamente cuando se celebra su Carnaval cuando la ciudad se llena de un mayor número de turistas. Además este año 2018 la celebración del Carnaval será realmente especial dado que celebrará su 300 aniversario y no podrás perderte su desfile especial de carrozas desde la que se lanzan todo tipo de abalorios y como no, la elección del Rey del Carnaval. Las fechas en las que se celebra este Carnaval son del 5 de Enero al 13 de Febrero.

Colonia

En Colonia (Alemania) se da también un destacado Carnaval aunque en esta ciudad tenemos que decir, que oficialmente se inicia a partir de Noviembre con un el evento principal celebrándose en febrero de cada año. La fiesta comienza con el Día del Carnaval de las Mujeres, un momento en el que las mujeres de la ciudad usan disfraces en su camino al trabajo, seguidas de bailes de máscaras y fiestas nocturnas.

Luego, a medida que comienza el fin de semana, el Carnaval se va animando cada vez más hasta celebrar su desfile más importante de todos, el del lunes de Carnaval que se llama Desfile Rose. Esta animada marcha a través de Südstadt (la parte sur de Colonia) presenta una gran variedad de carrozas adornadas desde las que se arrojan elementos como cajas de bombones, dulces y otras cosas a las masas alegres. Se celebra del 8 al 13 de Febrero de 2018.

Río de Janeiro

Y como no, tenemos que mencionar entre los mejores destinos donde vivir los mejores carnavales de 2018, a Río de Janeiro en Brasil. Un carnaval que data de 1723 y atrae a más de dos millones de personas por día. La música de samba es el epicentro del Carnaval, con más de 200 escuelas de samba (clubes sociales que representan un vecindario) compitiendo por ser el centro de atención en los muchos y coloridos desfiles.

El Sambódromo es la parte de la ciudad en la que verlo todo en directo, pero también para ir de compras y asistir a algunas de las numerosas fiestas en la calle en diferentes partes de esta metrópolis reverberante. Brasil también alberga varios otros carnavales prominentes en todo el país. Las fechas de este Carnaval son del 9 al 14 de febrero de 2018.

Niza

Seis desfiles de carnaval, 17 carrozas y miles de bailarines y músicos de todo el mundo; así es el Carnaval de Niza que cada año se convierte en una fiesta vibrante con un rico patrimonio. No te puedes perder las batallas florales (Bataille de Fleurs) o los desfiles de las numerosas caravanas de carrozas cubiertas de flores, para deleite de los espectadores. El carnaval de Niza se celebra del 17 de febrero al 3 de marzo de 2018.