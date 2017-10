Los 6 mejores consejos para dormir durante el vuelo

Los viajes en avión pueden llegar a ser la experiencia más insufrible del mundo. Turbulencias, mala comida, ruido constante, mensajes continuos de la tripulación… Para los que no están acostumbrados, viajar en avión, se convierte en una auténtica pesadilla. Por eso, lo mejor es ir todo el viaje dormido. Vale, conciliar el sueño tampoco es que sea una tarea fácil, sobre todo en los asientos Low Cost, por eso vamos a darte una serie de consejos para dormir durante un vuelo. Así que ya sabes, toma lápiz y papel y guarda para siempre los consejos que pueden llevarte a cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos ¡No te lo pierdas!

No a la tecnología

En muchas ocasiones, el uso de móviles o tablets dificulta el sueño a bordo de un avión. Lo mejor para echarte una buena cabezadita en un vuelo largo es dejar tus aparatos tecnológicos metidos en la maleta. Así no tendrás la opción de acceder a ellos y el sueño llegará de una forma mucho más efectiva. Eso sí, algún que otro auricular con música relajante siempre ayuda a que Morfeo se presente de una forma más rápida.

Ventana, siempre ventana

Los mejores asientos para dormir son los que se sitúan al lado de las ventanas. Además de unas buenas vistas, tendrán un lugar perfecto para apoyar todo tu cuerpo y así no estar tan pegado al pasajero de tu izquierda. Si eres uno de los infortunados a los que le toca pasillo, nunca re recuestes sobre el lado izquierdo, ya que seguramente te lleves más de un golpe del carrito de las azafatas. Eso sí, no te fíes de los asientos cercanos a las salidas de emergencia. Estas localidades parecen mucho más espaciosas pero por motivos de seguridad, en muchos casos, el asiento no puede reclinarse.

Ropa cómoda

Es fundamental. Evita los pantalones apretados y los jerséis calurosos para viajar. Lo mejor para intentar coger un buen sueño es viajar en chándal o simplemente con esas prendas con las que te sientas de la forma más cómoda. También se recomienda una chaqueta fina que en caso de no utilizarla siempre puede usarse como una almohada improvisada en la que poder apoyar la cabeza.

La clave está en la primera fila

Cuanto más adelante está el asiento, mayor es su precio. No es casualidad que la primera clase esté mucho más cercana a la cabina que a la cola del avión. Y es que, si puedes elegir, lo mejor es que reserves tu asiento en las primeras filas de la clase Turista. Una zona en la que el sueño se concilia con una mayor facilidad ya que suele escucharse mucho menos el ruido del motor. Además, las turbulencias se aprecian mucho menos que en la zona trasera y no tendrán que aguantar el olor imposible de los típicos baños de los aviones.

Vuelos nocturnos

Llegar con sueño al vuelo es fundamental para descansar mejor. Obviamente, cuanto más cansados estemos menos será la dificultad para coger el sueño. Lo mejor para dormir es la opción vuelo nocturno. Un servicio que no alterará tus horas de sueño y que evitará que al día siguiente estés mucho más cansado de lo habitual. Todo es mucho más fácil con este tipo de servicios, ya que estarás deseando llegar al avión para echarte la siesta que habías suprimido la tarde anterior.

Olvídate de los refrescos

En muchas ocasiones, lo auxiliares de vuelo ofrecen un amplio surtido de refrescos a los clientes. Uno de los mejores consejos se basa en no caern en la tentación de adquirir una bebida con cafeína, porque puede ser tu sentencia. Se recomienda tomar agua o cerveza que adormecen mucho más que este tipo de bebidas energéticas. También forma marte de los mejores consejos tomar algún tipo de tila o manzanilla para evitar los nervios previos al despegue.