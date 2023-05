Wanda Sykes asegura que nunca más será anfitriona de los Oscar

Puede parecer que presentar una ceremonia como los Oscar es un gran honor, pero salvo ciertos humoristas y showman que han repetido en varias ocasiones, la mayoría de los artistas que en algún momento han presentado la gala más tarde, se han arrepentido de haber tomado esa decisión y sienten que jamás volverían a aceptar hacerlo. La última en expresarlo ha sido la comediante Wanda Sykes, quien fue la coanfitriona del evento junto a Amy Schumer y Regina Hall.

Fue la primera edición presentada por un grupo de mujeres, mientras que en la pasada edición, la misión cayó del lado de un habitual en la alfombra roja, Jimmy Kimmel. Mientras promocionaba su nuevo especial de Netflix, I’m an Entertainer, Sykes calificó la experiencia de estar presente en la agresión de Will Smith a Chris Rock como una situación “traumatizante”. “No. No me parece”, le dijo la artista a Variety. Sykes aseguró que no fue una mala experiencia del todo ya que estuvo acompañada de sus dos compañeras de profesión, pero cuando se le infirió por la posibilidad de presentarla sola fue muy clara con su negativa. En su momento, fue muy crítica con la actitud del ganador de la estatuilla, al igual que otros actores de la industria como Jim Carrey, tildó la reacción de la Academia como “asquerosa”:

“Sé que Will se disculpó con Chris, pero creo que…éramos los anfitriones. Esta es nuestra casa, los invitamos a entrar, los cuidaremos a todos esta noche y nos aseguraremos de que lo pasen bien. Y nadie se ha disculpado con nosotras y trabajamos muy duro para armar ese programa. Estoy como, con la industria misma pensando ‘¿Qué diablos es esto?’”

El rechazo a un regreso para conducir la ceremonia viene de tiempo atrás. El pasado verano ya aseguró que, aunque presentar los Oscar había sido un honor, no tenía interés en volver a visitar el espacio en esa condición. “Creo que es algo que quieres hacer, lo haces una vez. Y no sé si me gustaría volver a hacerlo”, le dijo en su momento a Entertainment Weekly.

Además de participar en la serie de televisión The Other Two, Wanda Sykes es reconocida por su trabajo como dobladora. Puso su voz a Linda en la cancelada Velma y fue Phee Genoa en la serie de Star Wars, La remesa mala. Su futuro está lleno de proyectos televisivos como las series de Yellowstone, La familia Upshaw y Wanda at Large.