Aunque hasta febrero no se dará la esperadísima final de la Superbowl, uno de los eventos deportivos más grandes del año. Eso no significa que no se utilicen los partidos previos para lanzar potentes anuncios y comerciales sobre películas cuyo target, puede estar muy relacionado con el deporte americano. Es el caso de Top Gun: Maverick, la secuela de la icónica cinta de 1986 en la que Tom Cruise volverá a ponerse el casco de piloto 35 años después. Por ello, Paramount Pictures no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar nuevas imágenes de la película a partir de un discurso del propio Cruise, conectando la velocidad y la acción al entusiasmo relacionado con ese enfrentamiento de la NFL que enfrentó a los Kansas City Chiefs y a los Cincinnati Bengals.

El clip de dos minutos está intercalado con muchas tomas aéreas e imágenes del partido, pero puede servirnos para ir sabiendo, poco a poco, la forma final que tendrá la apuesta dirigida por Joseph Kosinski. Esta combinación busca atraer las miradas de los fanáticos del deporte que, como sabemos, en Estados Unidos está muy vinculado con lo “americano” y el patriotismo tan recurrente que se vive al otro lado del charco. El propio actor utiliza en su speech la relación del deporte con su próximo título: “La vida es más divertida cuando se trata de un poco de acción”.

No aparecen el este adelanto, pero en Top gun: Maverick también aparecen Miles Teller, Glen Powell y Mónica Barbaro como los nuevos reclutas dónde Maverick se formó como piloto y donde ahora ejerce como instructor. Al elenco se unen del mismo modo otras caras conocidas como Jon Hamm, Jennifer Connelly, Lewis Pullman, Danny Ramirez y Jay Ellis.

Hace poco desde Paramount Pictures anunciaron que la nueva entrega de Misión Imposible no llegaría hasta 2023, no obstante, los fanáticos de Cruise sí que podrán disfrutar de lo vertiginosa y frenética que parece esta secuela de altos vuelos, programada para llegar a los cines el próximo 27 de mayo de 2022. Mientras tanto, sólo podemos disfrutar del mensaje de su protagonista y de la sinopsis oficial de la historia:

“Después de más de treinta años al servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina, “Maverick” Mitchell está en el lugar al que pertenece, motivando a los jóvenes pilotos y equivando el ascenso de rango que lo dejaría sin poder volar. En su camino se cruzará Bradley Bradshaw (Milles Teller), el hijo de un difunto amigo de Maverick y una misión especial y arriesgada para los nuevos cadetes. El protagonista se verá enfrentado a sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar”.