La serie de Harry Potter en HBO cada vez está más cerca: se confirma lo que los fans estaban esperando

Uno de los estrenos más esperados para los próximos años es la serie de Harry Potter en la plataforma de streaming HBO. Una ambiciosa ficción que adaptará de nuevo las novelas de la escritora J.K. Rowling y cuyo estreno por ahora se espera para comienzos de 2027, aunque todavía no se ha confirmado la fecha concreta. Aunque los detalles del proyecto se van dando a cuenta gotas por la productora, por ahora sabemos que el rodaje de la serie durará en principio una década y que sus jóvenes tres protagonistas tienen que estar dispuestos a seguir interpretando su personaje durante ese tiempo y que cada libro será una temporada de la serie. Por este último motivo, se espera que esta serie sea más fiel al contenido de los libros porque sus creadores contarán con más metraje, por lo menos una hora por cada episodio para realizar la adaptación.

La primera temporada adapta Harry Potter y la piedra filosofal, el primer libro de esta saga, y tenemos una gran sorpresa para sus fans: ya se puede ver el primer teaser que os vamos a colgar al final de este artículo, y que seguro no os va a defraudar. Solo con ver las primeras imágenes del conocido mago de espaldas con su capa roja caminando hacia un campo de Quidditch nevado, os daréis cuenta de que es una de las producciones más ambiciosas de HBO de los últimos años y de que va a estar a la altura de la saga de novelas y de las películas.

Uno de los estrenos de series más esperados

En este primer teaser lo primero que escuchamos es la voz en off de su tía que le dice lo siguiente: «Te dije que eres un chico normal y vas a empezar a comportarte como tal. Te crees especial. No tienes nada de especial». Mientras vemos como es obligado a dormir en un cuartucho debajo de la escalera, como le pegan en el colegio o cómo le cortan el pelo. Escenas que se corresponden con Harry Potter y la piedra filosofal, la primera novela de la saga.

Luego asistimos a su encuentro con Hagrid que le dice en el metro a Harry: «Señor Potter, creo que podemos esperar grandes cosas de usted. Veamos quién es usted». Y a partir de ese momento se despliega la magia y aparece el colegio Hogwarts y sus amigos Ron Wesley y Hermione Granger.

En cuanto a la fecha de estreno ya se ha confirmado que será en el primer trimestre de 2027, pero todavía no se sabe cuál será la fecha concreta. Por ahora, solo sabemos que Casey Bloys, director de HBO, ha concedido una entrevista Deadline en la que ha dixho lo siguiente: «Hemos estado diciendo que en 2027. Yo diría que, para concretar un poco, a principios de 2027. Y ahora me preguntarás si eso significa enero, febrero, marzo o abril, pero aún no estamos preparados para decirlo. Diré que a principios de 2027».

El reparto de la nueva serie de Harry Potter de HBO

Aunque va a ser difícil sustituir al inolvidable trío protagonista que estaba formado por los actores Daniel Radcliffe que daba vida a Harry Potter, Rupert Grint a Ron Weasley y Emma Watson a Hermione Granger, parece que los actores que se han elegido encajan en principio con sus personajes. Aunque va a ser complicado que no surjan comparaciones entre los actores de la serie y de las películas, está claro que la productora ha cuidado hasta el último detalle la elección de los protagonistas y los demás personajes.

El personaje de Harry Potter lo va a interpretar el actor Dominic McLaughlin, el de Hermione Granger, la actriz Arabella Stanton y el de Ron Weasley el joven actor Alastair Stout. También en el reparto están otros personajes a los que dan vida otros actores, por ejemplo, John Lithgow a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu a Severus Snape, Janet McTeer a Minerva McGonagall, Nick Frost a Rubeus Hagrid, Luke Thallon a Quirinus Quirrel, Paul Whitehouse a Argus Filch, Katherine Parkinson a Molly Weasley, Johnny Flynn a Lucius Malfoy y Lox Pratt a Draco Malfoy, entre otros.

Por ahora, no tenemos más novedades sobre el estreno de esta esperada serie, pero poder ver en el teaser, que solo dura dos minutos, las primeras imágenes es una de las mejores noticias que podemos ofreceros. Además, está claro que la productora se está esmerando en esta nueva serie: Dominic McLaughlin se parece bastante a Daniel Radcliffe de pequeño y logra formar con Alistair Stout y Arabella Stanton el trío de amigos perfecto, la imagen de la rígida Tía Petunia cortándole el pelo da escalofríos y a llegada al colegio Hogwarts va a hacer que a más de uno se le caiga una nostálgica lagrimita.