La miniserie basada en hechos reales que ya se puede ver en Movistar+ y revive la peor noche de París

En noviembre de 2015 cuatro terroristas islámico entraron en la sala Bataclan de París con sus ametralladoras y dispararon sin parar matando a casi 100 personas . El director Isaki Lacuesta decidió en 2022 tomar esta escena del tiroteo y la toma de rehenes como punto de partida de su película Un año, una noche. Una impactante cinta en la que adaptó a la pantalla el libro Paz, amor y death metal de Ramón González en el que este consultor informático contó su experiencia ya que esa noche se encontraba en la sala Bataclan con su novia y dos amigos. Cuatro años después del estreno de esta película, Movistar Plus+ también acaba de estrenar la serie francesa Los que sobrevivieron (Des vivants) creada por Jean-Xavier de Lestrade que cuenta la historia de 7 personas que también lograron salir con vida de la toma de rehenes de la sala Bataclan esa noche terrible.

Dos ficciones muy diferentes, pero que reconstruyen lo que ocurrió esa noche en la sala BataclAn de París y cómo afectó a varias personas que sobrevivieron. En los dos casos, aunque ellos mismos reconocen su suerte por hacer sobrevivido, al mismo tiempo sufren un trauma que les va a condicionar lo que les queda de vida. Los dos protagonistas de la película y los siete de la serie no paran de hacerse estas preguntas: ¿Por qué hemos sobrevivido nosotros y no las casi cien personas que fallecieron? ¿Cómo tenemos que plantearnos el futuro después de este momento tan traumático?

¿Qué ocurre en la serie francesa Los que sobrevivieron?

Además de esta película en Movistar Plus+ se acaba de estrenar la serie francesa Los que sobrevivieron (Des vivants) que cuenta la historia de siete personas que también lograron salir con vida de la toma de rehenes de la sala Bataclan esa noche terrible. Una serie creada por Jean-Xavier de Lestrade (El caso del Sambre) que cuenta con solo 8 episodios de aproximadamente una hora de duración y que también se centra en las consecuencias del atentado para sus protagonistas.

En estos ocho episodios se cuenta como estos siete supervivientes, Marie, Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane y David, se tuvieron que ver las caras durante más de dos horas con el grupo terrorista cuando les retuvieron en el pasillo del teatro. Estos siete supervivientes lograron salir con vida y uno de ellos decidió crear un grupo de apoyo que se reunía todos los meses para compartir con sus compañeros sus sentimientos y traumas tras la tragedia y su forma personal de salir adelante.

La serie Los que sobrevivieron está protagonizada por los actores Benjamin Lavernhe, Alix Poisson, Antoine Reinartz, Félix Moati, Anne Steffens, Thomas Goldberg y Cédric Eeckhout, que dan vida a las siete personas que logran sobrevivir. Durante 7 años se fueron reuniendo mensualmente y juntos van mostrando en la serie su dolor, su tristeza, sus miedos y esa amistad que se fue forjando a fuego lento durante estas sesiones. Los que sobrevivieron es una serie imprescindible para los que quieran entender lo que ocurrió esa noche.

¿De qué trata la película Un año, una noche?

Como hemos contado, los protagonistas de la cinta Un año, una noche son Ramón y Céline, una pareja que se encuentra en el local Bataclan esa terrible noche y logran salvarse al refugiarse en el camerino de los músicos. Esta experiencia se convierte en un punto y aparte en su vida para los dos, ya que tras este trauma la pareja sufrirá una gran crisis psicológica y vital.

Ellos se dan cuenta tras este suceso que ya no son los mismos ni volverán a serlo. Los dos se han convertido a su pesar en víctimas del atentado terrorista y han logrado sobrevivir. Céline intentará recuperar su vida y olvidarse de esta terrible experiencia, pero Ramón, sin embargo, entra en una espiral en la que todos los días vuelve a recordar ese momento para intentar superarlo y pensar en cómo quiere vivir en el futuro.

Esta dramática película ha contado con el guion de Fran Araújo, Isa Campo y el propio Isaki Lacuesta y es una buena opción para los que quieran entender qué pasó ese día y cómo una experiencia tan dramática puede hacer a una persona replantearse toda su vida. ¿Por qué han sobrevivido y otras cien personas no? Una pregunta que se convierte en un pensamiento constante y agobiante para los protagonistas.

En el reparto de esta película están los actores Nahuel Pérez Biscayart que da vida a Ramón, Noémie Merlant a Céline, Quim Gutiérrez a Carlos, Alba Guilera a Lucie y Enric Auquer a un camarero. Además, ha contado con la presencia de la actriz Natalia de Molina que da vida a Julia y el cantante C. Tangana como Héctor.