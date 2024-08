María Patiño arremete contra Cristina Tárrega: «¡Vivir sin filtros es muy peligroso!»

María Patiño le ha declarado la guerra a Cristina Tárrega y a su programa La vida sin filtros, que emite Telecinco las noches de los sábados. El pasado 3 de julio, Tárrega, en una entrevista, habló, de manera despectiva, de los desaparecidos formatos Sálvame y Deluxe pero sin dar nombres concretos. Tras esto, la actual presentadora de Ni que fuéramos, María Patiño, a través de X (red social antes conocida como Twitter), mandó un contundente mensaje a su ex compañera de Mediaset: «Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos. La vida está llena de filtros, gracias a Dios… Vivir sin filtros es muy peligroso». Lejos de quedarse callada, la periodista escribió un segundo mensaje: «La vida debe tener filtros. Los filtros son un síntoma de educación». Esta es sólo una más de las polémicas en las que se está metiendo Patiño últimamente desde sus redes sociales.

El sábado 3 de agosto, Cristina Tárrega recibión, en el plató de La vida sin filtros a Ginés Corregüela, alias El rey de los bocadillos y ex participante de Supervivientes, quien quería reconciliarse con su hija, Miriam Corregüela. La joven se negó a darle un abrazo a su padre tras participar con él en la sección 100 segundos, pese a que fue ella la que acudió al programa en busca de «sanar».

Fue en ese momento tan tenso cuando Tárrega intervino y le dijo a su invitada: «Tú le necesitas y él a ti. Mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam. Quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé qué has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos», explicó la presentadora. Y añadió: «Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla y no tienes que fingir. Tienes que ser tú». En realidad, Tárrega se estaba refiriendo a las intervenciones de la familia en Sálvame y Sálvame deluxe, que fue donde se desarrolló principalmente la trama de los Corregüela.

Ginés Corregüela y su hija Miriam protagonizan un tenso reencuentro: «Me has hecho mucho daño» #LaVidaSinFiltros https://t.co/2Bf95GKK5T — La vida sin filtros (@lavidasinfilt) August 3, 2024

Muchos espectadores se dieron cuenta de este dardo de Tárrega contra los desaparecidos programas de Telecinco, entre ellos, María Patiño, antigua presentadora y colaboradora del Deluxe y de Sálvame. La periodista, por tanto, quiso contestar a la conductora de La vida sin filtros a través de un mensaje en la red social X.

Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos . La vida está llena de filtros, gracias a Dios… vivir sin filtros es muy peligroso. — Maria patiño (@maria_patino) August 4, 2024

La vida debe tener filtros. Los filtros es un síntoma de educación — Maria patiño (@maria_patino) August 4, 2024

Patiño no descansa en redes sociales

Aunque Ni que fuéramos esté cerrado por vacaciones, Patiño sigue opinando de cualquier cosa relacionada con el mundo del corazón desde su cuenta personal de X. De hecho, también comentó hace poco la noticia de las deudas de Terelu Campos: «Bombazos en la hamaca de la playa. Deudas muy llamativas. Comienza la destrucción de lo que estaba destruido. La pela no se la pela».

Bombazos en la hamaca de la playa. Deudas muy llamativas . Comienza la destrucción de lo q estaba destruido — Maria patiño (@maria_patino) August 4, 2024

La audiencia de ‘La vida sin filtros’

El prime time televisivo del sábado 3 de agosto estuvo abocado al undígito. Ninguna de las propuestas de las cadenas generalistas fue capaz de superar el umbral del 10% de share. Telecinco consiguió un 9,2% de share con la nueva entrega de La vida sin filtros, que convenció a 622.000 televidentes a lo largo de su extensa emisión. De este modo, el formato encabezado por Cristina Tárrega añadió +0,1 puntos a su cuenta particular.