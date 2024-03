Este actor es la conexión entre Christopher Nolan y Denis Villeneuve: «Soy un pequeño hilo entre ellos»

Si tuviésemos que hacer una lista con los mejores cineastas de la actualidad, sería bastante extraño que en ella, no coincidiesen dos nombres clave: Christopher Nolan y Denis Villeneuve. El británico y el canadiense representan ese último bastión en la defensa de la exhibición en salas. La experiencia del patio de butacas como fenómeno, mientras que otros, ya han terminado apostando por los estrenos exclusivos del streaming. Esa fama, se la han ganado por derecho propio, pues ambos son autores de algunas de las propuestas más experienciales en pantalla grande que se recuerdan en los últimos 20 años. Origen, Dunkerque, Blade Runner 2049, Dune, Interstellar u Oppenheimer son tan sólo, algunas de las propuestas audiovisuales que llevan estrenando en cines estos dos directores, acumulando entre ellos y en una época muy complicada para la recaudación, más de 1000 millones de dólares en la taquilla internacional. Nolan ya tiene su Oscar y el cinéfilo medio sabe de sobra, que dentro de poco le tocará al autor de Incendies. Por el momento, podemos contentarnos que el interés entre ellos es recíproco, según el actor David Dastmalchian.

En una reciente entrevista, Dastmalchian recordó su experiencia trabajando para los dos, señalando que cuando fue elegido para Prisioners, Villeneuve le preguntó por el proceso de Nolan y que ese interés se replicó más tarde cuando el de Pensilvania fue elegido para participar en Oppenheimer:

“Una de las primeras cosas que (Villeneuve) me dijo (dentro del set de Prisioners) fue ‘quiero escuchar tu experiencia en El caballero oscuro’. Quiero saber cómo fue trabajar con Christopher Nolan. Y luego, diez años después de que hicimos Prisioners, me reencuentro con Nolan en el set de Oppenheimer y estamos hablando de lo mucho que ama el trabajo de Denis Villeneuve. Él era quien entonces me hacía preguntas sobre mis experiencias en el set con nuestros amigo Senis. Entonces, saber que soy un pequeño hilo conductor entre estos dos artistas, me pareció un momento tremendamente fascinante en la vida”, le contaba Dastmalchian a THR.

Dastmalchian: Una carrera construida entre Nolan y Villeneuve

David Dastmalchian ha trabajado con varios directores más allá de Nolan y Villeneueve, pero es cierto que su carrera no se entendería sin la presencia de ambos. Dastmalchian debutó en la gran pantalla en 2008 con El caballero oscuro y en 2013, firmó un pequeño personaje en el thriller Prisioners, protagonizado por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Después apareció en la secuela tardía de Blade Runner 2049 y en la primera parte de Dune. Finalmente el ciclo se cerró el pasado 2023 y volvió a ponerse a las órdenes de Nolan en Oppenheimer.

Fuera de la órbita de Nolan y Villeneueve, el actor ha estado presente tanto en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), como en la entrada al DC Universe de James Gunn, quien le dirigió en El escuadrón suicida. También ha aparecido en A ciegas y en el regreso de la serie de Twin Peaks: The Return. Actualmente, está de moda gracias haber protagonizado Late Night with the Devil, el último fenómeno de terrero audiovisual que llegará a nuestras pantallas el próximo 24 de mayo. Este 2024 estará presente en el reparto de The Life of Chuck, la nueva adaptación de Stephen King a cargo de Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Doctor Sueño).

Los próximos proyectos de estos cineastas

2023 y 2024 han sido dos grandes años para los dos realizadores. Christopher Nolan cosechó 953 millones de dólares en todo el mundo, llevándose a casa 7 estatuillas doradas, entre las que se incluían la de Mejor película y la de Mejor director. Por su parte, Villeneuve ha arrasado en la taquilla con Dune: Parte dos y la crítica especializada está a sus pies. La prensa la ha señalado como uno de sus mejores trabajos como director, detallando que la secuela y regreso a Arrakis es un título generacional a la altura de El señor de los anillos.

En el futuro, sabemos que Villeneuve tiene en mente rodar Dune 3, adaptando la segunda novela El mesías de Dune. En teoría programada para 2026, desconocemos si no se alargará el proceso o veremos antes algún otro proyecto del realizador.

Por último, se desconoce cuál será la siguiente película de Christopher Nolan. Aunque los fans esperan que pueda ser el nombre tras la próxima generación de James Bond, presumiblemente liderada por el actor Aaron Taylor-Johnson.