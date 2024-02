Estas son las películas favoritas para ganar los Premios Goya 2024

La cuenta atrás para los Premios Goya 2024 está llegando a su fin. Mañana, día 10 de febrero conoceremos a las grandes ganadoras de la fiesta del cine español. Un año que viene confirmando, lo que en las anteriores ediciones se venía diciendo: el séptimo arte patrio goza de muy buena salud. Tal es así, que la variedad de estilos y géneros es representa un rico ecosistema de voces que nada tiene que envidiar a otros certámenes europeos. En algunas horas, las estrellas desfilarán por la alfombra roja de Valladolid en una gala que será conducida por Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Las principales predicciones apuntan a unos premios repartidos, pero por supuesto las que acumulan más nominaciones son, las principales favoritas de esta 38ª edición. 20.000 especie de abejas (15 nominaciones), La sociedad de la nieve (13 nominaciones), Saben Aquell (11 nominaciones), Cerrar los ojos (11 nominaciones) y Un amor (7 nominaciones), parten con una clara ventaja respecto al resto de competidoras, por lo que la mayor parte de los galardones se concentrarán entre ellas. A continuación, analizamos qué películas son las favoritas para ganar los premios principales los Goya 2024:

Mejor película de animación

Es uno de los premios “más cantados” de la edición. Nominada al Oscar a Mejor película de animación y con otras tres categorías en las nominaciones de nuestra Academia (Mejor guion adaptado, Mejor montaje, Mejor música original), sería un auténtico escándalo que Robot Dreams no terminase alzándose con la categoría animada. Aparte, porque probablemente no consiga tocar metal en ninguna de sus otras opciones. Para más inri, ninguna de sus competidoras puede hacer sombra al trabajo de Pablo Berger y su equipo de animación.

Mejor dirección

Esta apuesta es arriesgada, pero puede que haya una especie de deuda del cine español con Victor Erice. Lo normal es que el premio fuera a parar a Juan Antonio Bayona, un cineasta que este año representará a España en los Oscar con La sociedad de la nieve. Pero recordemos que el vizcaíno nunca ha recibido un busto del reconocido pintor y está considerado con su corta filmografía, uno de los mejores directores de nuestra historia.

Si a esto le sumas que el catalán ya tiene tres premios a la Mejor dirección (uno de ellos, a la Mejor dirección novel) y que posiblemente, su filme arrase en muchas otra categorías técnicas, no parece ninguna locura pensar en lo bonito que sería ver a Erice recoger un reconocimiento, más que merecido, en el final de su carrera.

Mejor dirección novel

Aquí la competencia es complicada, no obstante Estíbaliz Urresola Solaguren tiene todas las papeletas para llevarse la victoria. No tendría demasiado sentido, que la cinta con más nominaciones no premie el valor que tiene que este sea una debut, sobre todo en la categoría que premia dicha cuestión. A pesar de ello, Itsaso Arana (Las chicas están bien) y Alejandro Marin (Te estoy amando locamente) podrían tener alguna posibilidad.

Mejor actor

Son muchas las voces que han apuntado a Hovik Keuchkerian como el gran favorito a llevarse el Goya 2024 a Mejor actor por Un amor, pero David Verdaguer cuenta con la ventaja de lo agradecidos que son los biopics en este tipo de consideraciones. Su transformación en el humorista Eugenio tiene un grado de dificultad mayúsculo, ya que el riesgo de caer en la parodia era sustancialmente probable.

Mejor actriz

Todos los análisis apuntan a que este será el año de Malena Alterio. La actriz ha hecho una gran carrera en la pequeña pantalla, gracias a series como Aquí no hay quien viva. En 2002 estuvo nominada a mejor actriz revelación, un premio en el que no tuvo nada que hacer contra Paz Vega y Lucía y el sexo. Su rol en Que nadie duerma ha sido elogiado por la crítica como el mayor reclamo de la cinta. Sería la primera de los Alterio que caba ganando el premio Español por una película. Recordemos que su padre, Héctor Alterio, recibió el Goya de Honor en 2004. Ernesto Alterio, su hermano, ha estado nominado en tres ocasiones.

Mejor película

Por desgracia, no todos los años España tiene una representante tan potente en los Oscar como La sociedad de la nieve. Lo lógico sería pensar que este hito sobre la supervivencia y la humanidad terminase llevándose el premio estrella de la noche. Sin embargo, los Goya a diferencia de otros festivales y ceremonias cinematográficas, jamás se ha decidido por una línea clara o postura cultural sobre el séptimo arte. Por ello, tendremos que esperar a la madrugada del sábado para conocer si los académicos en estos Goya 2024, apuestan por un relato más comercial o la linea de autor de la ópera prima 20.000 especies de abejas.