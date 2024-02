¿Cómo se vota en los Premios Goya 2024? Así es el polémico sistema de votación

Quedan pocas horas para que podamos conocer qué películas serán las ganadoras de los Premios Goya 2024. Una fiesta para el audiovisual español que premia la excelencia cinematográfica de las producciones patrias, aunque tanto sus veredictos finales como algunos de sus momentos discursivos nunca estén exentos de polémicas. Desde la elección de las ganadoras, pasando por los presentadores, hasta sus constantes reclamaciones políticas. La gala de entrega de “los cabezones” es en muchas ocasiones, más noticia por lo que sucede fuera del ámbito profesional que por lo que cuentan sus propias películas.

Eso sí, más allá de la idiosincrasia tan propia de este certamen, el nivel de los largometrajes nominados en estos Premios Goya 2024 es francamente alto. Por un lado, tenemos el debut espectacular de Estibaliz Urresola Solaguren con 20.000 especies de abejas y en contraste, el regreso de un cineasta veterano como Víctor Erice, gracias a Cerrar los ojos. La guinda del pastel, la ponen este año nuestras dos cintas más internacionales; La sociedad de la nieve de J.A.Bayona y Robot Dreams de Pablo Berger. Ambas, con una fuerte presencia en la próxima edición de los Oscar 2024. La dura competencia lleva a que seguramente esta sean una de las noches en la que los bustos del pintor se repartan más. Pero ¿cómo es el proceso de votación? ¿Quién elige a las ganadoras? ¿Cuáles son sus bases? Te lo contamos a continuación:

¿Cómo se vota en los Goya?

Lo primero que tenemos que saber del sistema de votación de los Premios Goya 2024 es que puede dividirse en dos fases simples y claras, como en la mayoría de los festivales de cine. El primer paso es elegir a las nominadas y la segunda fase, escoger a las ganadoras. Desde la pasada edición como novedad, tiene que haber 5 candidatas en cada categoría. Para escoger tanto estas como la ganadoras, los votantes tienen que cumplir varios requisitos.

El primero de ellos es ser miembro de la Academia, algo que a priori, tiene todo el sentido del mundo. Pero esto, no basta para determinar las decisiones finales. Existe toda una tipología de membresía explicada en los estatutos de la organización. Esta es una mera cuestión de estatus, pues todos ellos tienen derecho a voto en todas las categorías, siempre y cuando figuren en el censo electoral, que se cierra diez días antes del comienzo de la primera ronda de votaciones.

Las elecciones de los miembros serán secretas, siendo sometidas a un control y verificación notarial. Y sí, si os lo estáis preguntando, los académicos pueden votar en las dos rondas de manera online, que será anónima y con una contraseña para evitas falsificaciones. Cualquier otra forma de votación que no se haya establecido en las bases será nula. La selección final se mantendrá en secreto por el notario, hasta el momento de los actos públicos del anuncio. Confirmándose de esta forma que no se conoce a los ganadores hasta última hora. En la primera ronda, elegirán de uno a cinco candidatos para las nominaciones, aunque no será necesario que estos escojan a sus favoritas en todas las categorías.

De las cinco nominadas finales, dos serán elegidas por los académicos y las tres restantes por los miembros de la propia especialidad. Para pertenecer a esta se tiene que haber conseguido un Goya en la categoría en cuestión. Finalmente, en la ronda donde se escogen los ganadores, todos tendrán derecho a voto y tampoco será necesario que se vote en todas secciones.

¿Quién vota en los Premios Goya?

Los Premios Goya 2024, como cada año, serán escogidos por los miembros de la academia. Existen cuatro tipos dentro de la institución que puede votar:

Miembros Numerarios: Deben tener más de seis meses de antigüedad en la Academia. Se puede pertenecer a esta categoría mediante una propuesta por solicitud o ganando un Premio Goya (el de Mejor Canción no cuenta aquí).

Miembros supernumerarios: Se trata de los miembros ya jubilados o que por cualquier cuestión, han abandonado la profesión de la industria.

Miembros de honor: Como su propio nombre indica, son aquellos que han conseguido ese homenaje a toda una carrera. También entran los Presidentes de la Academia que ya han terminado su mandado.

Miembros asociados: Colaboradores bajo supervisión de la Junta Directiva. Pueden votar en varias categorías, con la condición de tener más de seis meses de antigüedad. No tienen por qué estar involucrados directamente en la producción de las películas.

¿Quién organiza los premios?

La Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de España es la encargada de organizar los premios. Creada en 1986, cuenta aproximadamente con unos 1.900 miembros y en su fundación estuvieron figuras tan esenciales para la historia del cine español como los directores Luis García Berlanga y Carlos Saura o el actor José Sacristán, entre otros.

Bases de los premios Goya

Es un documento que se actualiza cada año y en el que se recogen los requisitos y las condiciones que se precisan, tanto para presentar un proyecto al certamen, como para optar a una nominación. Del mismo modo, las bases explican punto por punto, cómo es el sistema de votación y los derechos y obligaciones de las ganadoras y de los participantes. Es la guía definitiva para entender los entresijos de los Premios Goya 2023 y se puede acceder a ella desde la web oficial del certamen.

Dónde serán los Goya 2024

Después de que el año pasado la fiesta del cine español se celebrase en Sevilla, esta edición aterriza en Valladolid. Así, la noche del próximo 10 de febrero podremos conocer a las ganadoras desde el Auditorio de la Feria. Será retransmitido por RTVE y en OKDIARIO seguiremos la gala en directo, actualizando minuto a minuto los mejores momentos.