Basada en hechos reales: la serie española que relata el secuestro a un exfutbolista en Barcelona

Uno de los estrenos más esperados de esta primavera es la serie Por cien millones que llegará a la plataforma de streaming Movistar Plus+ el próximo 26 de marzo. Una original serie que cuenta un episodio real que conmocionó a los españoles a principios de los años 80: Tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Gabi, que llevan un tiempo en paro, deciden secuestrar al futbolista Enrique Castro «Quin»», el delantero del FC Barcelona. Una idea surrealista que les puede ayudar a salir de su situación ya que deciden pedir por la liberación del futbolista100 millones de pesetas, pero que también les puede conducir a la cárcel. Los tres mecánicos descubrirán pronto que secuestrar a alguien es bastante complicado y que no es tan sencillo como en las películas. Por cien millones recrea todo lo que pasó en esos días en los que desapareció el mejor goleador de la Liga de nuestro país.

La serie Por cien millones ha sido dirigida por Nacho G. Velilla, conocido por su trabajo en ficciones como Menudas piezas, Que se mueran los feos, Fuera de carta, Perdiendo el norte, Siete vidas o Aída, y que también es el creador y el guionista junto con Oriol Capel y solo cuenta con 3 episodios de 50 minutos de duración aproximadamente cada uno. La serie ha contado como protagonistas con los actores Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, que interpretan los papeles de los tres inexpertos secuestradores y Agustín Otón al futbolista Quini.

Una serie perfecta para los que disfrutan con las ficciones que recrean sucesos reales como El asalto al Banco Central o El robo del siglo que se pueden ver en Netflix. Sucesos que conmocionaron a la sociedad y que revive todo lo que ocurrió con la ventaja de la distancia en el tiempo. En esta ficción sus creadores han querido explicar como en ese momento la sociedad española pasaba un mal momento porque tenía una tasa de paro del 11,2 % y una inflación superior al 14 % y los secuestros de ETA y el GRAPO eran frecuentes, aunque se solían resolver en tres días o una semana como máximo.

¿De qué trata la serie de Por cien millones?

El 1 de marzo de 1981, después de marcar dos goles al Hércules en el Camp Nou, desapareció de repente el futbolista Quini sin dejar rastro alguno. Quini fue sorprendido por sus tres captores a punta de pistola lo cuales le metieron en una caja de madera. Tras Durante 25 días, el futbolista estuvo retenido en un horrible y húmedo zulo en Zaragoza, en condiciones deplorables y siendo alimentado solo con bocadillos.

Los secuestradores del futbolista eran tres humildes mecánicos que estaban en paro y vieron el secuestro como una forma de solucionar su situación. Estos tres hombres no tenían ninguna experiencia criminal y pidieron la increíble cantidad de 100 millones de pesetas. Aunque los secuestradores lograron en un primer momentodespistar a la policía, al final fueron detenidos cuando intentaron gestionar el dinero del rescate. Cuando todo acabó lo más sorprendente es que Quini explicó que había perdonado a sus secuestradores y llegó a interceder para que sus condenas fuesen menores. El futbolista rechazó la indemnización de cinco millones de pesetas que les impusieron a los secuestradores junto a la condena de diez años de prisión.

Esta miniserie va desgranando cómo un crimen verdaderamente chapucero mantuvo en vilo a todos los españoles que siguieron la historia de lo que le ocurrió a su futbolista preferido desde el primer momento.

El reparto de esta serie de drama y comedia negra

Está serie está protagonizada por los actores Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, que dan vida a los tres despistados secuestradores. El actor Agustín Otón interpreta el papel del futbolista Quini. Además, en el reparto de esta serie están los actores Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros.

Los creadores de esta serie han explicado que tuvieron que realizar un gran trabajo de documentación que duró entre seis y ocho meses en el que también se realizaron entrevistas a los familiares del futbolista, que falleció en febrero de 2018, los abogados y los policías que llevaron el caso. El director, guionista y productor han intentado reflejar lo que ocurrió durante esos días desde el punto de vista de los secuestradores.

Por cien millones es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Felicitas Media que sorprende por la ambientación con la que recrean lo que ocurrió en esos días de marzo de 1981, por su mezcla de drama y comedia negra, en la que se respeta en todo momento el sufrimiento de la familia de la víctima, y por la brillante interpretación de sus protagonistas. Por cien millones es una interesante serie basada en hechos reales que tampoco te debes perder.