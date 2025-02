Ana Rosa se ríe del enfrentamiento entre pilar Alegría y Yolanda Díaz: «Ha sido delirante»

Este miércoles 12 de febrero Ana Rosa Quintana ha dedicado su famoso editorial al enfrentamiento que han tenido las ministras Pilar Alegría y Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la subida del salario mínimo (SMI), que estará sujeto al IRPF. Entre otras cosas, la presentadora de El programa de Ana Rosa en Telecinco, ha dicho, en tono irónico que: «Ha sido un vodevil insólito: La verbena de la Moncloa. En esta sitcom vimos varios gags en los que sólo faltaron las risas enlatadas. Toda una vicepresidenta dijo que se entera por los medios de que la subida del Salario Mínimo iba a tributar el IRPF. Se enteró por la prensa, aunque se había reunido con la Ministra de Hacienda por la mañana».

El editorial de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa en Telecinco haciendo mención a la enfrentamiento vivido el día anterior entre la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la subida del salario mínimo (SMI), que estará sujeto al IRPF.

Así, la comunicadora de Mediaset comenzó, con su habitual ironía, diciendo: Empieza el día con alegría. La ministra portavoz ha protagonizado, junto a la ministra de trabajo, un vodevil insólito: La verbena de la Moncloa. El Gobierno estrenó la comedia de enredo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que presentaban la subida del SMI, y lo hacían con un enfrentamiento delirante. Ni en tiempo de Podemos se vivió una bronca como esta en el Gobierno».

«La noticia iba a ser la subida del Salario Mínimo Interprofesional, pero se dieron un tiro en el pie y el titular fue la división del Gobierno en esta sitcom en la que vimos varios gags en los que solo faltaban las risas enlatadas», continuaba.

«La vicepresidenta se entera por los medios de que la subida del salario mínimo iba a tributar el IRPF. Se enteró por la prensa, aunque se había reunido con la ministra de Hacienda por la mañana. Montero hizo circular un documento en el que confirmaba la medida. Quizás puso un anexo titulado: que no se entere Yolanda», seguía.

«Otro gag fue el de los susurros de la ministra portavoz, cuando dijo por lo bajini: eso no es así. Díaz no dejó de gesticular cuando hablaba de Alegría y, como no había risas enlatadas, las puso ella misma. Lo raro fue que no lo entró la risa cuando dijo que, con la subida de 50 euros, la gente iba a salir de pobre. Una subida que es el chocolate del oro porque 21 euros de los 50 se los lleva Hacienda”, añadía.

Para rematar su editorial, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ decía: «La comedia dio un giro de guion cuando Yolanda anunció que va a presentar una proposición contra la parte contratante de la primera parte que ellas mismas estaban anunciando. La ministra Montero se convirtió ayer en una actriz secundaria porque desaparecieron de escena, pero nosotros les dejamos uno d los grandes momentos cuando io que nunca iban a subir los impuestos a la clase trabajadora. Ya ven que una cosa es lo que se afirma y otra lo que firma».

El enfrentamiento entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz

El martes 11 de febrero, a ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, increpó a los miembros del PSOE del Ejecutivo por oponerse a la extensión de la exención del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. La líder de Sumar pidió delante de las cámaras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saliera a dar explicaciones por su negativa a dejar de gravar los sueldos más bajos. Ante esta situación, la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien estaba presente, salió a defender la posición socialista frente a los reproches de la política gallega.

Para colmo, Díaz arrancó con un «me he enterado por la prensa a pesar de que he estado con María Jesús Montero toda la mañana», a lo que, casi en susurro y como sin atreverse a contestar, respondió Alegría: «Eso no es así».

La discusión fue iniciada por la propia Díaz, quien empezó asegurando que respeta «la competencia que tiene la ministra de Hacienda», pero insistió en que debe de ser ella quien «responda» a las críticas por el no a la exención del IRPF al salario mínimo: «No me compete a mí ni mucho menos». «Desde el Ministerio de Trabajo hemos hecho lo que teníamos que hacer, subir el SMI».

Sin embargo, estas palabras de Díaz no sentaron muy bien en la parte del Gobierno que pertenece al PSOE. «¡Es lo que hoy se aprueba!», exclamó Alegría tras estas declaraciones de la líder de Sumar. «¡Es que es hoy se aprueba la subida del SMI!», insistió.

«Además, creo es importante recordar que a lo largo de estos años de Gobierno progresista se ha acometido la mayor rebaja del IRPF que ha afectado a las clases medias y bajas de este país», argumentó la portavoz del Ejecutivo en clara respuesta a su predecesora en el turno de palabra.