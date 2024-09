10 episodios de puro drama: la miniserie de Netflix que no te dejará pestañear

Las plataformas de streaming han terminado el mes de agosto y comenzado septiembre con novedades interesantes en películas y series. Una de ellas es la serie Accidente que lleva pocos días en Netflix, pero está dando mucho que hablar. Una producción mexicana creada por Leonardo Padrón, el escritor venezolano responsable de ficciones como Pálpito, que ha sido dirigida por Gracia Querejeta y Klych López. Un drama que tiene lugar en un cumpleaños familiar en el que el viento eleva por los aires a varios niños. Un terrible accidente que deja tres fallecidos, varios heridos y una niña desaparecida y cambia para siempre la vida de las cuatro familias afectadas. Dos días después de llegar al catálogo de Netflix, se ha logrado situar en el tercer puesto del top de las 10 series más vistas. Un gran logro ya que ha tenido que competir con ficciones nuevas como Emily en París o The Umbrella Academy.

Esta serie de drama y suspense que se puede ver en Netflix cuenta en esta primera temporada con diez episodios de unos 45 minutos cada uno. En el reparto de esta serie están conocidos actores mexicanos como Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Regina Blandón, Alberto Guerra, Eréndida Ibarra, Erik Hayser o Erick Elías, entre otros. Aunque por ahora se desconoce si Netflix va a emitir una segunda temporada, está claro que los resultados de audiencia han sido muy buenos en España y en otros países como Francia y Alemania. Tendremos que esperar para ver si la plataforma de streaming toma la decisión de renovar la serie para una segunda entrega.

¿Qué ocurre en la serie Accidente?

Todo cambia para cuatro familias cuando los invitados a un cumpleaños sufren en el jardín de la vivienda un terrible accidente que deja tres fallecidos, varios heridos y una niña desaparecida. En mitad de la celebración debido al fuerte viento, el castillo inflable se elevar por los aires con todos los niños que se encontraban disfrutando dentro. Según la sinopsis oficial: “Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia crean profundas grietas en una unida comunidad, y destrozan familias, amistades y corazones”.

Un accidente puede cambiar la vida de cualquier persona en un minuto y no es fácil enfrentarse a una situación tan complicada. Las cuatro familias afectadas vivirán una situación terrible y, después, tendrán que lidiar con la tristeza, el dolor y la culpa y otros sentimientos como la rabia o las ganas de vengarse de los responsables. Todos querrán saber si el castillo inflable no estaba bien asegurado y descubrir quién tiene la culpa. Aunque saben que no volverán a ver a sus series queridos, las cuatro familias querrán descubrir la verdad para intentar comprender lo que ha ocurrido.

El reparto de esta serie de drama y suspense

En el reparto de esta serie están algunos de los actores más conocidos de México. La actriz mexicana Ana Claudia Talancón interpreta el papel de Daniela Robles, la madre del niño que celebraba el cumpleaños. A esta conocida actriz la hemos visto en ficciones como Soy tu fan, Arráncame la vida, Como caído del cielo y El crimen del padre Amaro. El actor Sebastián Martínez da vida a Sebastián Lobos, un abogado de éxito cuya vida cambia tras la muerte de su hijo. A este actor le hemos visto en Rosario Tijeras, La ley del corazón y Pálpito.

También tiene un papel importante la actriz también mexicana Regina Blandón que interpreta el papel de Carla Robles, la periodista y hermana de Daniela. A la actriz la conocemos por su participación en La familia P. Luche con Eugenio Derbez, Cindy la regia y Dulce familia. Además está en el reparto el actor Alberto Guerra al que acabamos de ver junto a Sofía Vergara en Griselda,y en Ingobernable junto a Kate del Castillo en 2017. Este actor interpreta el papel de Agustín, el Charro, un hombre adinerado con lazos muy cercanos con el submundo criminal.

Además, en el reparto está la actriz Macarena García que interpreta el papel de Lucía Lobo, la hija de Emiliano y Daniela que tiene problemas con las drogas. Completan el elenco de esta original serie los actores Eréndira Ibarra, Erik Hayser y Erick Elías.

El escritor venezolano Leonardo Padrón ya sorprendió a todos con la ficción Pálpito, en cuya adaptación a serie también estaba el actor Sebastián Martínez. En Pálpito también sorprendió por la originalidad de la trama ya que un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón

La serie Accidente se estrenó a finales de agosto y es una de las apuestas de la plataforma de streaming Netflix para la vuelta de vacaciones. En este mes de septiembre tendrá que competir con La pareja perfecta, el regreso de Prisión Break y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, entre otras muchas.