Inda: “En el PP están acongojados con el tsunami silencioso que supone Vox”

Eduardo Inda ha señalado hoy que “en el PP están acongojados con la irrupción y el tsunami silencioso que supone Vox, no se ha hablado de otra cosa en la convención nacional del PP”.

El director de OKDIARIO ha recordado que Vox ha celebrado esta semana un acto en el Palacio de Congresos de Zaragoza, y “1.000 personas se quedaron en la calle, Abascal tuvo que salir a dirigirles unas palabras. En cambio, el PP ha presentado a su candidato al Ayuntamiento de Madrid en un cine con 300 localidades“.

Durante su intervención en La Sexta Noche, Eduardo Inda ha considerado que “el PP tiene que huir de la corrupción que le hizo perder 3,5 millones de votos. Tiene que recuperar los principios que se abandonaran durante la etapa de Rajoy por culpa de Soraya Sáenz de Santamaría“.

A su juicio, el PP “tiene que volver a ser un partido que baja los impuestos, que considera que Bolinaga es un terrorista que no debe salir de la cárcel, que no aplique un 155 light sino un 155 como Dios manda, que no pacte con Pujol sino que lo envíe a la cárcel“.

“Yo no voy a votar a Vox”, ha aclarado Eduardo Inda, “votaré al PP o a Ciudadanos (C’s). Pero Vox no es la extrema derecha. Vox es la derecha, el PP es el centro derecha y Ciudadanos es lo más centrado que hay ahora mismo en España”.