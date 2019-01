‘GH DÚO’: Primer acercamiento entre Sofía y Alejandro, ¿serán los primeros en lanzarse al “edredoning”?

Sofía y Alejandro se sinceran en la cama y acaban abrazándose ante la mirada de estupor de Carolina Sobe

Las cosas en ‘GH DÚO’ van muy rápidas, a diferencia de como comenzó ‘Gran Hermano VIP 6’ que, hasta pasadas unas semanas, no comenzamos a ver las intenciones de los concursantes. Pero el nuevo reality de Telecinco es diferente. Las parejas se conocen bien y entre ellas ya existe un vínculo fuerte que viene de fuera de la casa.

Entre estas parejas las cuentas pendientes están a la orden del día. Es el caso de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, que han llegado a la casa como ex novios, pero sabemos que, por lo menos Albalá, ya ha confesado su amor por Sofía en dos días de convivencia en la casa. El dormir juntos tampoco ayuda a que Alejandro pueda olvidar la presencia de Sofía en su vida.

Esta noche han tenido un primer acercamiento que, dada la trayectoria de ambos de estos últimos meses de idas y venidas, puede ser crucial para su relación dentro de la casa. Sofía ha sufrido de insomnio esta noche, y confesó a Albalá que no podía dormir porque “se sentía mal”. Entre mirada y mirada, Suescun, le mostró arrepentimiento por lo sucedido fuera, “a pesar de todo no te odio. No quiero verte así”, apuntó la navarra.

A Alejandro, que está claro sigue estando muy enamorado de Sofía, no pudo más que confesar que sigue pensando en ella, “obviamente me gustaría estar contigo” admitió. Tras su acercamiento, los dos se abrazaron para sellar la paz, por el momento, porque en ‘GH DÚO’ los días son largos y la paz puede durar pocas horas. ¿O será el inicio de algo más? Aquí huele a “edredoning”.

A Carolina Sobe, otra que sufre insomnio, lo vio todo y se quedó tan sorprendida como los espectadores.