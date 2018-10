El pleno absoluto de María Villalón en ‘Tu cara me suena’

Escoger al ganador de la noche de ‘Tu cara me suena‘ no ha sido nada fácil. Los concursantes han realizado unas actuaciones espléndidas (en la mayoría de los casos) y es por eso por lo que el jurado lo ha tenido difícil a la hora de votar. No obstante, una de las actuaciones ha robado el corazón tanto del jurado como del público y esa ha sido la de María Villalón.

La cantante ha interpretado un clásico español que no era nada fácil y es que no es fácil actuar como Antonio Molina. Pero ella lo ha conseguido. Ha interpretado a la perfección la escena de una película, con la ayuda de Anabel Alonso, y esto es lo que ha sorprendido al público. No había ni rastro de María en la actuación.

A la hora de las votaciones, María Villalón ha obtenido un pleno en ‘Tu cara me suena’, tanto por parte del jurado como por parte del público. Todos le han dado 12 puntos, por lo que ha sido la ganadora de los 3000 euros de la noche. María ha decidido donar los 3000 euros a una asociación con la que colabora llamada Intoneverland. Aquí ayudan a los niños que están hospitalizados a que su día a día sea más llevadero.