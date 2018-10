‘GH VIP 2018’: Ángel Garó y Makoke, dos que no se hablan con Asraf

Parece que Asraf cada vez cae peor en la casa de ‘GH VIP 2018’. Es cierto que con Ángel Garó siempre ha tenido un pequeño enfrentamiento por el tema de la comida, pero ahora se está poniendo a más compañeros en su contra como, por ejemplo, a Makoke. La ex modelo no se ha contenido más y le ha contado a Ángel que ahora mismo no se habla con Asraf.

A Ángel no le ha extrañado esta situación ya que él mantiene desde el principio que, aunque Asraf es un buen niño (o eso es lo que dice en las galas), es muy egoísta y solo quiere lo mejor para él. La cuestión es que, al confesarle eso Makoke, Ángel ha admitido que él tampoco quiere tener una relación con el modelo.

“Está a la defensiva y es un engreído”, le habría contestado Ángel Garó a Makoke. Además, Ángel también le ha contado que esta actitud viene por sus contestaciones en la noche anterior: “Tú por las noches piensas en mi, ¿qué pasa, que te gusto?. Hazte la papada, ponte botox.”

El actor se muestra muy ofendido por las palabras de Asraf en ‘GH VIP 2018’, y no solo por esta ocasión, sino en general. Parece que al modelo eso de tener una buena convivencia le da exactamente igual. ¿Estará mostrando ahora Asraf su verdadera cara?