‘Tu cara me suena’: Momentazos de la primera gala

El estreno de la séptima temporada de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3 ha sido todo un éxito. Se nota que el público tenía ganas de que el talent show volviese a la noche de los viernes para amenizar el fin de semana y es que, ¿Quién no se echa unas risas viendo a los famosos y sus transformaciones?

La primera gala de ‘Tu cara me suena’ ha empezado con fuerza y con unas actuaciones dignas de los mejores concursos de talentos. Es cierto que aún hemos visto a los famosos nerviosos por ser la primera actuación, pero estamos seguros que conforme vayan transformándose semana tras semana los veremos muy confiados y tendremos aún más momentazos. Pero, ¿Qué pasó en la gala de ayer por la noche?

Anabel Alonso nos sorprendió con una actuación de lo más divertida. La actriz y humorista tuvo que convertirse en un extraterrestre verde para interpretar uno de los temas de moda, ‘la cosita’ de ‘El Chombo’. Todo el público se ha levantado de su asiento con la interpretación de Anabel Alonso y es que no es fácil salir al escenario vestida de verde.

Además, después de su actuación ha invitado al jurado y a sus compañeros a bailar ‘la cosita’ con ella ya que, según Ángel Llàcer, no era una actuación complicada. Al hacerlo se ha dado cuenta de que sí, de que era complicado, pero vaya risas nos hemos llevado.

Asimismo, hemos disfrutado con la transformación de todos los participantes, pero mucho más con la de Brays Efe, que se ha metido en la piel de Bad Bunny y ha realizado una interpretación que nos ha dejado con la boca completamente abierta. Brays, definitivamente, tiene un don, al igual que Manu Sánchez, que estaba irreconocible.

Pero, ¿Quién ha ganado esta noche en ‘Tu cara me suena’? Soraya ha sido la más votada y no nos extraña, ¡Menuda actuación! Desde la voz hasta la puesta en escena. Ya sabemos que a Soraya le encanta dar todo bailando y cantando, y que ha disfrutado muchísimo haciendo esta imitación en ‘Tu cara me suena’.

La semana que viene tendremos mucha más diversión y es que las interpretaciones que tendrán que hacer los concursantes no tienen desperdicio ninguno. Thalia o Paulina Rubio son algunos de los nombres que han aparecido para el próximo programa de ‘Tu cara me suena’. ¿Te lo vas a perder?