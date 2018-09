Gran Hermano VIP: Miriam Saavedra es la reina de los apodos en la casa

La peruana es noticia en la casa de ‘GH VIP 2018’ cada día. Ya sea por las polémicas con casi todos sus compañeros, o ya sea por sus formas de hablar durante la convivencia en la casa. Una de las cosas que más llama la atención es la facilidad que tiene la concursantes del reality de poner apodos y motes a algunos de sus compañeros, sobre todo cuando se enfada.

El primer día que llegó a la casa de ‘GH VIP 2018’ ya bautizó a Mónica Hoyos, como “Moniquita Poyos” algo que no gustó nada a su rival, pero que gustó mucho en las redes. En esto últimos días hemos ido viendo como Miriam Saavedra ya ha ido dejando caer más apodos a gente de la casa como a Isa Pantoja, a la que constantemente llama “Chabela” e insiste cada vez que discute en llamarla así.

Normalmente para Makoke y Techi suele tener una palabra para defirnirlas, la mejor es “#HastagIntrometida”. Ayer noche en la gala de ‘GH VIP 2018’, la peruana volvió a bautizar a otra compañera con un nuevo apodo. “Señora Zanahoria” es el nuevo sobrenombre con el que Miriam Saavedra se ha referido a Aurah Ruiz en mitad de una disputa, algo que encendió todavía más a la canaria.

¿Quién será el próximo en recibir el cariño de la reina Inca?

¿Qué mote prefieres de todos los aportados por nuestra princesa inca 👑? #GHVIPLímite2

— no me parece Chabela no me parece (@PutitaDeluxe) 25 de septiembre de 2018