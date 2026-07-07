WhatsApp por fin hace caso a los usuarios y confirma lo que los usuarios llevaban años esperando: llega la función que lo cambia todo

WhatsApp prepara una nueva función que permitirá a sus miles de millones de usuarios programar mensajes para mandarlos el día y la hora que lo necesiten. Desde Meta se encuentran desarrollando esta opción que llegará en los próximos meses para los usuarios de iPhone, que serán los primeros en disfrutar de uno de los grandes cambios que llegarán a la aplicación antes de que acabe el año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva función de WhatsApp y todas las novedades.

WhatsApp se ha confirmado en los últimos años como la aplicación de mensajería gratuita estrella en el mundo y a día de hoy cuenta con más de 3.000 millones de usuarios repartidos en todo el planeta Tierra. Por ello, desde Meta trabajan día a día con el objetivo de introducir mejoras que puedan hacer mejor la experiencia de los usuarios que interactúan a través de la compañía americana.

En los últimos tiempos, WhatsApp ha introducido grandes cambios que tienen que ver con la inteligencia artificial, la seguridad que se garantiza a los usuarios con la IA y novedades que tienen que ver con la interfaz. Por ejemplo, en este 2026, la inteligencia artificial de esta aplicación puede resumir los mensajes no leídos, ofrece ayuda para escribir y también se han introducido controles de privacidad más estrictos.

Desde Meta también han mejorado las llamadas y a través de los chats de voz y ya se pueden mandar archivos en calidad HD. Desde hace un tiempo también se puede disfrutar de un nuevo diseño de la interfaz con burbujas de chats más modernas y los chats grupales también se han reorganizado en la parte superior derecha. Otra de las grandes novedades de este año tiene que ver con la posibilidad de interactuar sin compartir el número de teléfono.

Así es la nueva función de WhatsApp

Ahora WhatsApp se encuentra desarrollando una nueva mejora que tiene que ver con los mensajes programados. A partir de los próximos meses, los usuarios de esta aplicación en iPhone podrán programar un mensaje para enviarlo a la hora y el día que lo deseen. Según informa WABetaInfo, una página especializada en la materia, desde la empresa se encuentran actualmente desarrollando esta novedad para ponerla próximamente a disposición de sus miles de millones de usuarios.

«Programar tus mensajes en el momento justo simplificará enormemente tus conversaciones. WhatsApp está trabajando en una función de mensajes programados para iPhone que te permitirá redactar un mensaje y enviarlo más tarde, en la fecha y hora que elijas. Esta función estará disponible tanto en chats como en grupos, e incluye una sección específica para gestionar y eliminar los mensajes programados antes de que se envíen», se puede leer en el artículo publicado en exclusiva por esta página web, que suele ser la primera en informar de todas las novedades de WhatsApp.

De esta manera, próximamente los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea podrán mandar mensajes y seleccionar el día y la hora en el que llegarán al receptor. Esto se podrá realizar tanto en chats individuales como en las conversaciones grupales. Además, estos mensajes programados tendrán una sección propia en la que recopilarán todos ellos para una mejor experiencia del usuario. Esto también permitirá realizar cambios o ajustes rápidos y también comunicarse más y mejor con personas que estén en otro huso horario.