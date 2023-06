El secreto que todo el mundo quiere saber: mejora la duración de la batería de tu móvil Android con este truco

La manera con la que tratemos la batería de nuestro teléfono móvil será determinante para la autonomía de nuestro dispositivo en el futuro. Vamos a darte un truco definitivo para que la batería de tu móvil Android, aunque también vale para iPhone, no se degrade con tanta rapidez. Seguramente estás haciendo una cosa mal durante toda tu vida, y ahora es el momento de comenzar a cambiar.

Gestionar la batería de tu móvil Android

En primer lugar, debes saber que una batería está compuesta por diferentes celdas, y a medida que el dispositivo va recibiendo carga, esta se degradan. Ahora bien, verás que es muy habitual dejar tu teléfono móvil cargando hasta que alcanzar el 100%

Hay que reconocer que nos da rabia desconectar el cable al 98 % o al 86 %, pero es algo que debes acostumbrarte a hacer. No tiene ningún sentido que dejes tu teléfono cargando hasta el máximo de capacidad y luego te olvides. La razón es muy simple y se comprende de forma fácil.

Piensa la de veces que cuando te acuestas pones el móvil a cargar, va a llegar al máximo de su capacidad en un tiempo cada vez más breve, en parte gracias a la tecnología de carga rápida. Ningún móvil es lo suficientemente lento para que, al despertar por la mañana, todavía no haya terminado de cargar. Cuando el dispositivo llega al 100 % y sigue conectado a la corriente, esta deja de entrar en el teléfono, es como si desconectáramos el cable.

Pero al cabo de un tiempo, aunque no hagamos nada, ese porcentaje pasará al 99 %. Justo en ese momento, el dispositivo volverá a recibir corriente de nuevo porque entiende que se está descargando. Y así sucesivamente durante todo el momento del sueño. Esto tiene un efecto devastador sobre la batería de tu teléfono móvil, que se va a degradar de una forma más rápida. Es uno de lo errores habituales a la hora de cargar.

Por esa razón, no hay que obsesionarse con llegar al 100 %, sino quitarlo cuando hayamos alcanzado un 80 % o algo más, no es necesario tener esa fijación en absoluto. De la misma manera, no permitas que la batería del teléfono se agote por completo, ya que también es un factor determinante para la degradación.

Siempre hemos comentado que es importante poner a cargar el teléfono a partir del 20 %, y no temas si lo haces con un porcentaje superior. Es preferible dar sesiones cortas de carga antes que realizar auténticos maratones que vayan desde el 0 % hasta el 100 %.

De esta manera, conseguirás preservar la vida útil de la batería. Recuerda que en verano la gestión de la batería siempre es peor por el ambiente caluroso, así que tampoco te obsesiones por si tu móvil se descarga más rápido de lo debido. Te refrescamos estos trucos para gestionar mejor la batería durante la época estival.