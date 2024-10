Cómo pausar los anillos en el Apple Watch

Como sabrás, el Apple Watch cuenta con una función muy útil que te permite conocer cuál es tu grado de actividad. Son los anillos de la aplicación Apple Fitness, gracias a la cual puedes conocer cuál ha sido la actividad física desarrollada durante una jornada. En este artículo quiero mostrarte cómo puedes pausar los anillos en el Apple Watch si necesitas un descanso.

Aprende a pausar los anillos en el Apple Watch

Particularmente, los anillos me sirven para conocer de forma gráfica cuánto me voy moviendo durante una jornada. Hay ocasiones en las que es media tarde y, por diversas cuestiones, no he podido ejercer toda la actividad física que yo quería. Un vistazo a los anillos me permite entender que debo ponerme en marcha.

Pero no cabe duda de que hay momentos en los que necesitamos que el Apple Watch no nos recuerde que ese día nuestro grado de movimiento ha sido mínimo. Esto es algo que me daba bastante rabia cuando estuve convaleciente de un accidente y pasé dos meses en silla de ruedas.

En primer lugar, pulsa sobre el botón de la corona y encuentra el icono de la aplicación Apple Fitness. Puedes desplazarte haciendo girar la corona hasta encontrarla.

Una vez que has pulsado sobre el icono, verás los anillos tal y como se están comportando durante esa jornada. Pulsa sobre ellos.

Ahora verás dos opciones, la primera es la de cambiar los objetivos. Si pulsas aquí, podrás aumentar o disminuir la exigencia de tu grado de actividad. Pero la que nos interesa es la siguiente, la de pausar los anillos. Pulsa sobre ella.

En la siguiente pantalla se muestran las consecuencias de pausar los anillos, como por ejemplo, que no vas a recibir consejos de entrenamiento o notificaciones del seguimiento de tus objetivos de actividad. Si vas más abajo, podrás ajustar la pausa el periodo concretos. Simplemente debes elegir el periodo que mejor te convenga.

Una vez que lo has hecho, se muestra una pantalla en la que te indica cuándo se va a reanudar la actividad. Hasta esa fecha, no recibirás ningún tipo de notificación ni recordatorio.

Así de sencillo es realizar una pausa en los anillos de actividad de tu Apple Watch. Además, si te arrepientes es algo reversible, ya que seguirás estos mismos pasos y pulsar arras sobre la opción de reanudar anillos, o bien, editar la pausa y configurarla hasta la fecha que tú decidas.

En muchas ocasiones, es necesario tomarse un descanso de tanta actividad digital, ya que nos puede llegar a sobrepasar. Realizar una parada de los anillos de tu Apple Watch puede tener efectos beneficiosos de lo que piensas en un principio.