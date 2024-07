Nuevo SPC DISCOVERY 2 ME: el móvil que lo vuelve a hacer

SPC, la marca vitoriana de electrónica de consumo, ha lanzado su nuevo smartphone, el SPC DISCOVERY 2 ME. Este dispositivo sigue la senda de la serie DISCOVERY lanzada el año pasado y que tantos buenos resultados ha proporcionado. Un dispositivo que sorprende por todo lo que aglutina a un precio de gama baja.

SPC DISCOVERY 2 ME

Estas son las características del nuevo SPC DISCOVERY 2 ME, un tipo de teléfono que no sacrifica ni en cualidades ni en diseño.

Pantalla y diseño de gran tamaño y calidad visual

El SPC DISCOVERY 2 ME cuenta con una pantalla de 6,75 pulgadas con tecnología InCell y una tasa de refresco de 90 Hz. Esta combinación permite disfrutar de todo tipo de contenidos con una calidad excelente, ofreciendo una gran nitidez y una amplia gama de colores. La pantalla Alta Definición Plus (HD+) asegura una experiencia visual superior, ideal para quienes consumen mucho contenido multimedia.

Almacenamiento con espacio de sobra

Una de las características más destacadas de este nuevo smartphone es su gran capacidad de almacenamiento. Con 256 GB de memoria interna, ampliables hasta 512 GB mediante una tarjeta micro SD, los usuarios pueden guardar una gran cantidad de imágenes, videos y aplicaciones sin preocuparse por el espacio. Esto, junto con los 6 GB de RAM ampliables hasta 14 GB con RAM virtual, asegura un rendimiento fluido incluso en las tareas más exigentes.

Potencia y rendimiento

Equipado con un procesador Octa Core a 1.6GHz, el SPC DISCOVERY 2 ME ofrece una potencia más que suficiente para la mayoría de los usuarios. Este procesador, junto con Android 14, proporciona una experiencia de usuario ágil y eficiente, optimizando tanto el consumo de batería como el rendimiento del dispositivo.

Batería y conectividad a la máxima potencia

La batería de 5000 mAh del DISCOVERY 2 ME asegura una larga duración, ideal para quienes están siempre en movimiento. Además, cuenta con carga rápida de hasta 18W, lo que permite cargar el dispositivo de 0 a 100 en apenas hora y media. La función de carga inversa, a través de su conector USB C a C, añade una capa extra de versatilidad, permitiendo cargar otros dispositivos sobre la marcha.

Seguridad y pagos móviles

En cuanto a seguridad, el SPC DISCOVERY 2 ME incorpora un sensor de huellas dactilares y desbloqueo facial, asegurando un acceso rápido y seguro. La conexión NFC permite realizar pagos contactless de manera fácil y segura, adaptándose a las necesidades actuales de los usuarios.

Cámara para captura profesional

El sistema de triple cámara trasera de 50Mpx, con capacidad de grabación de video en 1080p a 60 fps y una cámara frontal de 8 Mpx, convierte al DISCOVERY 2 ME en una herramienta ideal para los amantes de la fotografía y el video. La CORE AI CAMERA ajusta automáticamente los parámetros gracias a la inteligencia artificial, garantizando siempre la mejor toma posible.

Diseño elegante y que va con los tiempos

Disponible en el color Deep Sky, una elegante tonalidad de azul oscuro con reflejos, el SPC DISCOVERY 2 ME se adapta a las últimas tendencias de diseño, aportando distinción y estilo.

Precio y disponibilidad

El SPC DISCOVERY 2 ME está disponible a un precio recomendado de 159,90 euros y se puede adquirir a través de la página web oficial de SPC. Este dispositivo se convierte en una opción ideal para aquellos que buscan un smartphone con altas prestaciones a un precio accesible.