Nuevo Dreame W20: calor en solo dos segundos para un hogar más acogedor este invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, la empresa líder en hogar inteligente Dreame Technology ha presentado el nuevo Dreame W20, un calefactor eléctrico de diseño que combina un calentamiento rápido con un sistema de humidificación integrado y un atractivo efecto de llama 3D para crear ambientes cálidos y acogedores. Este dispositivo estará disponible desde hoy a un precio de 199 euros.

Ya sea después de un paseo en un frío día de otoño o durante una mañana fresca, hay momentos en los que apetece disfrutar de un extra de calor. El Dreame W20 proporciona aire caliente en tan solo dos segundos y lo distribuye de manera uniforme por toda la estancia. Con una potencia de 2.200 vatios, se presenta como una solución de calefacción complementaria, versátil y práctica para el día a día. La tecnología de grafeno favorece la transferencia de calor, mientras que la tecnología PTC autorregulable garantiza una emisión de calor constante. Además, sus tres niveles de potencia permiten ajustar la intensidad de la calefacción a las preferencias y necesidades de confort de cada usuario.

Calor y humidificación en un solo dispositivo

Durante los meses más fríos del año, mantener una temperatura agradable en casa no siempre es suficiente para disfrutar del máximo confort. Por eso, el Dreame W20 combina la función de calefacción con un sistema de humidificación integrado. A través de una salida circular, el dispositivo libera una fina bruma de agua en todas las direcciones, que se distribuye de manera uniforme por la estancia junto con el aire caliente. Este sistema de humidificación de 360° ayuda a reducir la sensación de sequedad ambiental y a crear un entorno más confortable durante los días de frío. Además, incorpora un depósito de agua de gran capacidad, con 800 ml, para una mayor comodidad de uso.

Un toque decorativo que aporta calidez

Gracias a su efecto de llama 3D, el Dreame W20 no solo proporciona calor, sino que también contribuye a crear un ambiente visualmente acogedor. El movimiento de las llamas aporta una sensación de calidez y confort, mientras que su diseño vertical, estilizado y moderno se integra fácilmente en cualquier estancia, convirtiéndolo en un elemento decorativo más del hogar.

Además, su manejo es sencillo e intuitivo, ya sea a través de la pantalla táctil integrada o mediante el mando a distancia, que permite ajustar sus funciones con mayor comodidad. Con unas dimensiones de 276 × 276 × 878 mm, un peso de 4,5 kg y un cable de alimentación de 1,8 metros, el W20 ofrece flexibilidad para colocarlo en diferentes espacios del hogar según las necesidades de cada momento.

Seguridad pensada para el día a día

El Dreame W20 incorpora diferentes sistemas de seguridad diseñados para ofrecer una mayor tranquilidad durante su uso diario. Entre ellos, destaca su sensor antivuelco, que apaga automáticamente el dispositivo en caso de caída, así como su sistema de protección contra el sobrecalentamiento, que se activa cuando la temperatura alcanza niveles excesivos. Además, cuenta con una función de bloqueo infantil que puede activarse fácilmente desde la pantalla táctil y que deshabilita los controles para evitar cambios accidentales en la configuración.

Precio y disponibilidad

El Dreame W20 está disponible desde hoy a un precio de 199 euros: