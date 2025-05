El modo teatro del Apple Watch: para qué sirve y por qué deberías activarlo más a menudo

Aunque el Apple Watch está diseñado para ser discreto, hay momentos en los que puede convertirse en el centro de atención sin querer. ¿Te ha pasado alguna vez que giras la muñeca en el cine y la pantalla del reloj se ilumina como una linterna? O peor aún, que suene una notificación en mitad de una reunión. Para evitar este tipo de situaciones embarazosas, Apple incorporó una función poco conocida pero muy útil: el modo teatro.

El modo teatro del Apple Watch: así es

El modo teatro del Apple Watch no es nuevo, pero sigue siendo uno de esos ajustes que muchos usuarios pasan por alto. Lo encontrarás si pulsas sobre el botón lateral del reloj Entre los iconos verás una máscara de teatro: al tocarla, activarás esta función que hace dos cosas muy concretas. La primera, desactiva el encendido automático de la pantalla al girar la muñeca. La segunda, silencia completamente el reloj. El resultado, cero distracciones visuales o sonoras.

Lo interesante es que, a diferencia del modo No Molestar o del modo Silencio, el modo teatro está pensado para contextos específicos donde necesitas pasar desapercibido sin perder funcionalidades. Las notificaciones siguen llegando, pero no se muestran hasta que tú decides comprobarlas. Puedes seguir recibiendo datos de actividad, pulsaciones o cualquier otra app que tengas en segundo plano. Solo que el Watch no lo anunciará a todo volumen o con una luz brillante en plena oscuridad.

Una ventaja añadida es que este modo ayuda a ahorrar batería. Al evitar que la pantalla se active constantemente con movimientos involuntarios, puede alargar unas cuantas horas la autonomía, algo que se agradece si llevas el reloj durante un día largo o una noche fuera de casa.

Además del cine o el teatro, hay otros contextos donde activarlo tiene mucho sentido, por ejemplo, si estás durmiendo y no quieres usar el modo sueño, si asistes a una conferencia, un concierto o incluso en una iglesia. También es útil si tienes bebés en casa y no quieres despertarlos con notificaciones inesperadas.

Eso sí, no hay que olvidar desactivarlo cuando ya no lo necesitas. Una vez activado, el modo se mantiene hasta que lo quitas manualmente. Si no, podrías perder alertas importantes creyendo que el reloj está fallando. Un pequeño icono de la máscara aparecerá en la parte superior de la pantalla como recordatorio.

El modo teatro del Apple Watch es una de esas funciones que, aunque no se promocionan demasiado, tiene todo el sentido del mundo en el día a día. Discreción, control y ahorro de batería, todo en un solo gesto. Si aún no lo has probado, dale una oportunidad. Seguro que no es la última vez que lo uses.