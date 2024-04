Logitech Signature Slim K950, la combinación entre trabajo y ocio

La firma suiza Logitech presentó el pasado 27 de marzo su nuevo teclado, el Logitech Signature Slim K950. Un dispositivo con una clara orientación hacia la versatilidad y que cuenta con un diseño marca de la casa y una serie de cuestiones interesantes que merece la pena reseñar. Lo he probado y estas han sido mis sensaciones.

Así es el Logitech Signature Slim K950

Este nuevo teclado nace con una orientación muy clara, la de potenciar la experiencia a la hora de trabajar, pero ser el aliado perfecto en los momentos de ocio. El diseño del Logitech Signature Slim K950 es de una línea muy fina, sorprende la ligereza del teclado y su peso liviano. Además, cuenta con una proporción muy alta de plástico reciclados, algo que ya hemos visto en dispositivos anteriores de la marca. En este modelo, en concreto, el material plástico reciclado alcanza una proporción del 62 %. El Logitech Signature Slim K950 viene acompañado de dos pilas AAA que le proporcionan una autonomía de hasta 36 meses.

Al tacto se nota que es un teclado de una calidad excelente y reposa perfectamente sobre cualquier superficie. Además, contamos con las dos pequeñas patas que podemos utilizar para elevar el ángulo de inclinación y escribir de una manera más natural.

Si hay algo que hace interesante a este teclado, además de las cuestiones que veremos más adelante, es la facilidad de configuración. Basta con descargar en tu ordenador la aplicación Logi Options + para que tu equipo lo detecte. Tal y como ocurre con otros modelos, podemos configurar las Smart Options, que permite acceder a atajos de teclado para que tu flujo de trabajo nunca decaiga.

Las Smart Actions automatizan tareas con solo pulsar un botón, facilitando gran cantidad de tareas para que no tengas que perder tiempo. Es la propia aplicación la que te proporciona una serie de plantillas predeterminadas, por tanto, la productividad es un factor que ha sido tenido en cuenta a la hora de trabajar con este teclado, teclado, así como con otros de la misma marca. Merece la pena invertir algo de tiempo en descubrir cuáles son las acciones que puedes emplear en tu teclado, y una vez que la interiorices, todo será mucho más sencillo.

Este teclado puede configurarse con hasta tres equipos diferentes, lo que unido a su peso tan ligero, permite que puedas emplearlo para escribir desde tu ordenador de sobremesa, tablet, mini PC o incluso, conectarlo a un ordenador portátil si prefieres utilizar el teclado para una mayor comodidad. Todo se hace desde una serie de botones de manera automática, así no vas a perder tiempo ni vas a tener que comprar teclados diferentes para tus dispositivos. Pensándolo bien, se trata de una inversión que sale muy a cuenta si tienes diferentes equipos, ya que puedes utilizar este teclado en cualquiera de ellos.

Experiencia de uso

Si bien, ya he utilizado otros modelos de la misma marca, que me han dejado un excelente sabor de boca, este caso no es ninguna excepción. Logitech ha hecho un gran trabajo con un producto fácil y cómodo utilizar, con un tacto a las teclas que está pensado para minimizar el ruido. Efectivamente, se trata de un teclado muy silencioso y esto es algo muy tener en cuenta por gran parte de los usuarios. Las teclas apenas elevan unos decibelios el sonido ambiente cuando se tocan y la respuesta que proporcionan es muy natural al tacto. No tienes la sensación de encontrarte con un teclado diferente o que tenga una curva de aprendizaje muy alta. Aquí todo fluye de manera muy natural.

Además, si hay algo que me ha sorprendido del Logitech Signature Slim K950 es que se trata de un teclado muy cómodo, con el que adquieres una posición muy natural a la hora de escribir, reduciendo la fatiga y evitando parones innecesarios para descansar.

En el caso de que tu equipo tuviese dificultades a la hora de emparejar el teclado mediante Bluetooth, se incluye el receptor USB Logi Bolt, por lo que bastará buscar un puerto libre y seguir la configuración mediante la Logi Options +.

Un factor a tener en cuenta es que el teclado no dispone de retroiluminación. Lo que para algunos usuarios puede ser algo totalmente prescindible, es algo que interesa bastante aquellas personas acostumbradas a trabajar de noche o que lo hagan en una habitación que no posea una buena luminosidad. Ten esto en cuenta si deseas adquirir este teclado y la retroiluminación es algo que necesites.

El teclado Logitech Signature Slim K950 está disponible en la web del fabricante por 94,99 € y puedes elegir el color grafito o blanco crudo. En ambos casos se trata de un teclado muy agradable de ver y que casa perfectamente con cualquier ambiente. Sin duda, un teclado muy a tener en cuenta y que me ha gustado muchísimo por la comodidad que ofrece, sus teclas silenciosas y las posibilidades que tienes a mano gracias a la aplicación Logi Options +.