Se inaugura la escalera mecánica más larga del mundo: con un kilómetro de longitud ha reducido el tiempo de trayecto de una hora a veinte minutos

Con una longitud total de 905 metros y un desnivel vertical de 242 metros, esta obra redefine el concepto de movilidad urbana en zonas de difícil acceso. Su construcción supuso una inversión de más de 19 millones de euros.

La ciudad de Wushan, en el municipio montañoso de Chongqing, ha puesto en funcionamiento la escalera mecánica más larga del planeta. Bautizada como “Diosa”, esta colosal infraestructura se inaugura tras más de cuatro años de construcción.

Cuando parece que el ser humano no puede superarse más en términos de innovación, surge una nueva obra capaz de volver a sorprender. Esta vez, lo hace a través de una infraestructura tan llamativa como práctica: una gigantesca escalera mecánica que no solo impresiona por su tamaño, sino también por su utilidad. Vista desde abajo, su extensión resulta casi interminable, pero su verdadero valor está en el día a día de quienes la utilizan. Miles de personas han mejorado su calidad de vida gracias a ella, evitando desplazamientos en coche o la dependencia deltransporte público.

Un sistema complejo adaptado a la montaña

Lejos de ser una única escalera continua, “Diosa” es en realidad un sistema interconectado que incluye 21 escaleras mecánicas, 8 ascensores, 4 pasillos rodantes y varios puentes peatonales. Todo el conjunto ha sido diseñado para adaptarse a la complicada orografía de la zona, marcada por fuertes pendientes.

El trayecto completo puede realizarse en unos 21 minutos, frente a la hora que podía llevar anteriormente recorrer la misma distancia. Este ahorro de tiempo ha supuesto un cambio significativo en la rutina de los residentes.

La infraestructura fue desarrollada con tecnología de Schindler Group, una de las compañías líderes en sistemas de transporte vertical, que fabricó gran parte del equipamiento antes de su traslado e instalación en China.

Una revolución en la vida diaria

Más allá de su magnitud, lo que realmente destaca de esta escalera mecánica es su impacto en la vida cotidiana. Alrededor de 9.000 personas la utilizan cada día, pagando una tarifa muy asequible de unos 30 céntimos por trayecto.

Además, esta infraestructura ha resultado especialmente útil para trabajadores locales como los porteadores tradicionales, conocidos como “bangbang”, que transportan mercancías por la ciudad. Gracias a “Diosa”, el traslado de cargas pesadas se ha vuelto mucho más sencillo y menos exigente físicamente.

La escalera mecánica “Diosa” no es solo una curiosidad arquitectónica, sino un ejemplo de cómo la ingeniería puede adaptarse a las necesidades reales de las ciudades. En lugares donde el terreno dificulta la movilidad, soluciones como esta pueden marcar la diferencia.