Ya va quedando menos. Apple presenta mañana martes nuevos productos. La cita otoñal, aunque esta vez no ha esperado a que acabe el verano, nos hará salir de dudas. La presentación del iPhone 13 será el mayor punto de interés. También se esperan novedades en cuando al nuevo Apple Watch Series 7 y los AirPods 3. Te contamos cuál es el horario y cómo puedes ver l uno de los eventos más esperados del año.

Cómo y cuándo ver la presentación del iPhone 13

Este evento ha sido denominado California Streaming, parafraseando a la canción de The Mamas and the Papas. La hora local de comienzo serán las 10:00 de la mañana, horario del este norteamericano, pero en España serán las 19:00 horas.

Este evento será de forma virtual, es la segunda vez que sigue este formato, pero podrás verlo de diversas maneras. Una de ellas en a través de YouTube, te acabamos de dejar el enlace junto aquí encima. Puedes fijarte un recordatorio de manera automática para que te avise cuando vaya a comenzar.

También puedes seguirlo a través de la web de Apple, dándote también la posibilidad de fijar un recordatorio en el calendario para que no te lo pierdas.

Quienes cuenten con Apple TV también tienen la posibilidad de ver el evento en directo, dentro de la pantalla “Ver ahora” de la app Apple TV. Y por supuesto, en okdiario también estaremos narrándote toda la presentación al detalle con un directo que no te debes perder.

¿Qué se espera del evento de Apple?

Además de la presentación del iPhone 13, veremos cómo es el nuevo Apple Watch Series 7. La caja tendrá una forma más cuadrada y se espera que incorpore nuevas funciones, como la medición de glucosa en sangre y la adopción de nuevas correas inteligentes.

Los AirPods 3 también son otro de los puntos fuertes. Una batería mejorada, tanto en los auriculares como en la caja, así como la desaparición de las almohadillas que se incorporaron en la serie Pro son otros de esos detalles que ya conocemos. Y es que estos auriculares ya llevan un tiempo filtrados, Apple solamente está esperando a este evento para presentarlos.

Será también la puesta en escena de iOS 15 y iPadOS, así como a WatchOS 8, que debieran estar listos para descarga cuando finalice la presentación.

El evento de Apple tendrá una duración estimada de poco más de hora y media, así que prepáralo todo para no perderte ningún detalle de lo que vaya a ser presentado.