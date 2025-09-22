¡Feliz 22 aniversario, GEEKOM! Han convertido al Mini PC en referente y lo celebran con el IT15

GEEKOM, compañía especializada en Mini PC, alcanza más de dos décadas de vida reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y la experiencia de usuario. Durante este tiempo, GEEKOM ha demostrado que la persistencia y el esfuerzo pueden transformar un producto en un referente global. Sus Mini PC son una alternativa a los ordenadores de sobremesa tradicionales y la prueba de que la informática puede ser más compacta, eficiente y potente.

Mini PC, el corazón de GEEKOM

La marca nació con la clara misión de ofrecer soluciones profesionales capaces de adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas. Hoy, tras 22 años de trayectoria, se ha consolidado como un líder en la industria y un sinónimo de confianza para miles de usuarios en todo el mundo.

La esencia de GEEKOM siempre ha estado ligada al Mini PC. Y es que esto es GEEKOM, equipos pequeños en tamaño, pero grandes en prestaciones. Sus diseños no solo buscan el rendimiento, sino también la comodidad, la portabilidad y la eficiencia energética. La compañía ha sabido adelantarse a las necesidades de profesionales, creadores de contenido y usuarios que desean un ordenador versátil en un formato compacto.

El resultado de este punto de vista ha sido un catálogo de dispositivos que marcan tendencia en el sector, logrando que la firma se convierta en un auténtico punto de referencia global.

El GEEKOM IT15, protagonista de la celebración

Para conmemorar este aniversario, GEEKOM ha elegido el GEEKOM IT15 como producto destacado. Este Mini PC combina un diseño elegante con un rendimiento capaz de satisfacer tanto tareas profesionales como personales. Con un procesador de última generación, amplia capacidad de memoria y almacenamiento, así como una conectividad completa, se presenta como la opción ideal para quienes buscan un ordenador compacto sin renunciar a la potencia.

El GEEKOM IT15 se encuentra disponible con una oferta única en la tienda oficial: enlace oficial. Durante esta promoción especial de aniversario, los usuarios podrán conseguirlo con 250 euros de descuento aplicando el código OKGK22.

Una marca preparada para el futuro

El decimosegundo aniversario de GEEKOM no es solo un motivo de celebración para la marca, sino también una oportunidad para mirar al futuro. La compañía reafirma su apuesta por seguir liderando la evolución de los Mini PC y continuar ofreciendo a los usuarios lo mejor en diseño, potencia y fiabilidad. Con 22 años de experiencia, GEEKOM demuestra que su compromiso con la excelencia no es circunstancial, sino la base de todo su recorrido.