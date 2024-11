El falso SMS del banco que quiere arruinarte el Black Friday

En plena semana del Black Friday, los ciberdelincuentes han lanzado una nueva campaña de phishing que suplanta la identidad del banco BBVA. La estafa se distribuye mediante mensajes SMS que alertan a los usuarios sobre una supuesta desactivación de su tarjeta bancaria prevista para el 27 de noviembre de 2024. No piques, el banco tiene unas formas mucho más efectivas de hacerte llegar esa información.

Anatomía del SMS falso del banco

El SMS proviene de un número que es el +34 621 482 200 y utiliza técnicas de ingeniería social para crear sensación de urgencia. El texto advierte que la tarjeta quedará inutilizable si no se actualiza el «sistema de seguridad web», redirigiendo a una página fraudulenta con dominio «scanned.page».

Señales de alarma

El dominio web utilizado no corresponde al oficial de BBVA, siendo este un primer indicio claro de la estafa. El propio banco alerta de este tipo de tácticas en su web oficial. Los delincuentes generan una presión temporal artificial para forzar una acción inmediata por parte de la víctima. El remitente utiliza un número no oficial del banco, lo cual es otra señal inequívoca del fraude. La coincidencia con el Black Friday no es casual, ya que los estafadores buscan aprovechar el momento de mayor uso de tarjetas bancarias.

Sin embargo, para personas mayores que no están muy relacionadas con este tipo de cuestiones o con la tecnología, puede suponer una puerta abierta a sufrir algún intento de suplantación de identidad y de apoderarse de su dinero en la cuenta.

Cómo protegerse de estas estafas

La seguridad comienza por no acceder nunca a enlaces recibidos por SMS que soliciten datos bancarios. Es fundamental verificar cualquier comunicación directamente con el banco a través de sus canales oficiales. Se recomienda mantener activadas las notificaciones oficiales de la entidad bancaria para estar al tanto de las comunicaciones legítimas. Ante la recepción de estos mensajes, lo más seguro es reportarlos como spam y eliminarlos inmediatamente.

En el caso de haber caído o notar algún movimiento de cuenta extraño, comunicarlo automáticamente al banco, cambiar las contraseñas y, finalmente, interponer una denuncia ante cualquiera de los cuerpos de seguridad nacional o autonómico. Es probable que el seguro de la tienda bancaria pueda hacerse cargo de la cantidad sustraída por estos delincuentes.

Esta campaña de phishing busca aprovecharse del incremento en las compras durante el Black Friday para obtener datos bancarios de los usuarios desprevenidos mediante SMS. La mejor defensa es mantener siempre la sombra de la duda ante cualquier mensaje que solicite acciones urgentes relacionadas con nuestras cuentas bancarias.